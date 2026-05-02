”U” Cluj s-a impus pe teren propriu cu FC Argeș, scor 1-0, într-un meci din runda a 7-a din play-off-ul Superligii. Unicul gol al partide a fost marcat de Dan Nistor din penalty, în minutul 90+1.
Florin Prunea, uimit după "U" Cluj - FC Argeș 1-0: „E fotbalist adevărat"
Florin Prunea a numit jucătorul care a făcut diferența în ”U” Cluj - FC Argeș.
Fostul component al „Generației de Aur” a scos în evidență felul în care obținut Alexandru Chipiu lovitură de la 11 metri.
Florin Prunea a lăudat felul în care a atacat spațiul jucătorului lui ”U” Cluj.
„Chipiu e fotbalist adevărat, așa se joacă faza asta! Mă uitam la el, mă uitam la Coubiș, care nu mai știa ce să facă pentru a câștiga. 'U' Cluj a meritat victoria asta.
Asta face un fotbalist adevărat (n.r. Chipciu), scoate ce trebuie. Borța putea să meargă cu el și să nu îl atace”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.
În urma acestui rezultat, ”U” Cluj a urcat pe primul loc din Superliga, iar Universitatea Craiova se află pe poziția secundă, la egalitate de puncte. Oltenii au nevoie să nu piardă meciul cu Dinamo pentru a redeveni liderul în play-off.
De cealaltă parte, FC Argeș rămâne pe poziția a șasea, la două „lungimi” de Rapid.
