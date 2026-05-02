”U” Cluj s-a impus pe teren propriu cu FC Argeș, scor 1-0, într-un meci din runda a 7-a din play-off-ul Superligii. Unicul gol al partide a fost marcat de Dan Nistor din penalty, în minutul 90+1.

”U” Cluj a avut o sumedenie de ocazii la poarta lui Căbuz, dar elevii lui Cristoano Bergodi au dat lovitura în minutul 90+1, după ce Dan Nistor a transformat de la 11 metri.

Ardelenii au reușit să înscrie în ultimele minute ale partidei jucate la Cluj și au făcut 42 de puncte, cu trei runde înainte de finalul play-off-ului, în timp ce piteștenii lui Bogdan Andone rămân cu 30 de puncte.

În urma acestui rezultat, ”U” Cluj a urcat pe primul loc din Superliga, iar Universitatea Craiova se află pe poziția secundă, la egalitate de puncte. Oltenii au nevoie să nu piardă meciul cu Dinamo pentru a redeveni liderul în play-off.

De cealaltă parte, FC Argeș rămâne pe poziția a șasea, la două „lungimi” de Rapid.