Florin Prunea este increzator in revenirea lui Dinamo! Fostul oficial se bazeaza pe Cosmin Contra: "Rezultatele vor veni!" Ce spune despre conducerea clubului

Dinamo a pierdut duminica contra Viitorului, cu scorul de 1-2.

Echipa trece printr-o perioada dificila, atat din punct de vedere financiar cat si fotbalistic. Dinamo nu a mai castigat de mai bine de cinci partide, iar problemele financiare de la club ii afecteaza si pe jucatori.

Fostul oficial al lui Dinamo, Florin Prunea, a declarat ca este increzator ca intr-un final banii vor veni la club, dar ia in calcul si varianta in care Dinamo sa aiba o povara grea, din cauza salariilor uriase de la club.

"Nimeni nu mai stie nimic. Mai sunt acesti spanioli la club? Au plecat? Se mai intorc? Salariile de zeci de mii de euro trebuie platite, iar cand vine data scadentei, acesti bani trebuie sa fie in club, altfel va fi foarte greu."

"Nu vad niciun alt actionar care sa ia echipa in aceasta situatie, cu un fond de salarii de 400-500 de euro. Din pacate, nici fanii nu pot ajuta prea mult avand in vedere ce costuri importante sunt in cadrul clubului."

"Eu cred ca se vor rezolva aceste probleme in cele din urma, dar este un mare semnal de alarma faptul ca spaniolii nu au dat de mult timp niciun semn ca au de gand sa vireze banii", a declarat Florin Prunea pentru Fanatik.

Cat despre problemele din clasament, Prunea nu vede oportuna aceasta presiune pusa pe Cosmin Contra, din cauza ca antrenorul a preluat foarte rapid un numar mare de jucatori noi si i-a fost foarte greu sa inchege o echipa intr-un timp atat de scurt.

"Dinamo are un lot bun, nu asta este problema. La nivel de jucatori, de banca tehnica, nu este nicio problema. Este foarte greu sa inchegi o echipa intr-un termen atat de scurt. Rezultatele vor veni, o sa vedeti!"

"Problemele sunt insa la nivel de conducere. Eu nu ii cunosc pe acesti spanioli, au parut ca au un proiect bine pus la punct, au adus si multi jucatori buni, dar faptul ca nu au virat banii este o mare problema."