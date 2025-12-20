Partida FCSB - Rapid, din runda a 21-a din Superliga, va avea loc duminică, de la ora 20:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Roș-albaștrii își doresc un rezultat bun pentru a putea să se mențină aproape de zona play-off-ului sau chiar să urce pe poziția a șasea.

Florin Prunea a dat verdictul despre FCSB înaintea derby-ului cu Rapid.

Florin Prunea a comentat situația echipei campioane a României, iar fostul portar din „Generația de Aur” vede o creștere în jocul FCSB-ului.

Prunea crede că roș-albaștrii vor putea încheia sezonul regular pe loc de play-off.

„FCSB se apropie de play-off. Are echipă de play-off”, a spus Prunea la Digi Sport.

Echipa patronată de Gigi Becali se află pe poziția a noua din Superligă, la doar două puncte de ultimul loc ce duce în play-off.

FCSB vine după victoria cu 2-0 în fața Unirii Slobozia din runda trecută.

