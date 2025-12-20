George Pușcaș (29 de ani), atacant liber de contract din vară, după despărțirea de Bodrusmpor, este una dintre țintele lui Dinamo. Inclusiv Zeljko Kopic a confirmat interesul clubului pentru atacantul român.

Ioan Becali: "Alibec ar fi extraordinar pentru Dinamo, dar Dinamo nu are nevoie de jucători capricioși"



Un alt atacant român de națională, Denis Alibec, pare că se pregătește să schimbe echipa. A dezamăgit în jumătatea de an petrecută la FCSB, iar Gigi Becali a lăsat de înțeles că va urma despărțirea în iarnă.



Întrebat dacă Alibec ar putea reprezenta o soluție pentru atacul lui Dinamo, impresarul Ioan Becali s-a arătat destul de sceptic.



"Alibec? Nu știu dacă s-ar potrivi la Dinamo. Alibec ar fi extraordinar, dar problema e comportamentul lui. Dinamo are nevoie de jucători buni, nu capricioși. Alibec mai face probleme când nu primește mingea. El are nemulțumirile astea. Dacă nu le avea, ajungea un jucător extraordinar. La Farul mai înțeleg pentru că erau toți puști, dar și la FCS BB sau Astra a făcut asta.



A avut și multe accidentări. Alibec, dacă ar fi avut un nutriționist care să-l învețe de coprul lui,ar fi ajuns departe. Musculatura lui era exagerată. Scădea, după cobora. Păcat, a făcut și el 34 de ani", a spus Ioan Becali, la Fanatik.

Denis Alibec, care va împlini 35 de ani în ianuarie, a marcat doar un gol pentru FCSB în acest sezon. A strâns în total 13 partide, iar ultima dată a fost folosit pe 22 noiembrie, la meciul cu Petrolul (1-1).



Ulterior, Alibec a decis să se opereze pentru extirparea unui chist, însă nu a anunțat și clubul, motiv pentru care Gigi Becali anunța că atacantul va fi sancționat cu amenda maximă.

VIDEO Zeljko Kopic: "George Pușcaș este pe lista lui Dinamo"

