În etapa #6 din grupa unică UEFA Europa Conference League, oltenii au pierdut cele trei puncte în minutele suplimentare. În minutul 90+8, la 2-1 pentru olteni, Dereck Kutesa a restabilit egalitatea, iar în minutul 90+15, Luka Jovic a marcat golul victoriei pentru greci.



Florin Prunea, perplex după ce Craiova a fost eliminată din Europa League: ”Prost, ireal, nu-mi găsesc cuvintele”



Prezent în platoul emisiunii de la televiziunea Digi Sport, fostul internațional român, Florin Prunea, și-a găsit cu greu cuvintele după dezastrul de la Atena. A punctat însă că trupa lui Filipe Coelho a pierdut pe mâna ei cele trei puncte și, inclusiv, accederea în play-off-ul pentru primăvara europeană.



”Ireal, nu-mi găsesc cuvintele. E ireal. Sigur, putem să discutăm. Au început prost, 10 minute, dar după aceea, Craiova a fost echipa care a jucat 80 de minute, a controlat jocul.



Au fost la mâna lor, din păcate, au fost aproape de o performanță incredibilă. Au pierdut la mâna lor”, a spus Florin Prunea.



AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2



Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 30, Alexandru Cicâldău a dus scorul la 2-0 după o oră de (minutul 59). La șase minute, Domagoj Vida a micșorat diferența, iar în minutele suplimentare, AEK Atena a dat o dublă lovitură.



Mai întâi, grecii au restabilit egalitatea prin Dereck Kutesa, iar în minutul 90+15 au primit un penalty după intervenția VAR. Luka Jovic a bătut impecabil și a adus victoria lui AEK, eliminându-i pe olteni.

