Florin Prunea este convins ca ce se intampla la Dinamo este premeditat: "Asta e o razbunarea a lui Negoita, el a stiut cui i-a dat clubul, ce puteau spaniolii aia!"

Fostul presedinte al lui Dinamo a vorbit despre situatia in care se afla echipa.

Vestile negre continua sa vina la clubul din Stefan cel Mare. Firma de securitate Securikas Vector Sistem SRL a depus, pe 9 iunie, la Tribunal intrarea in insolventa a societatii SC Dinamo 1948 SA din cauza datoriilor. Florin Prunea admira efortul celor de la DDB, dar este de parere ca nu se mai poate continua doar cu sustinerea suporterilor.

"Cei care conduc clubul trebuie sa spuna oamenilor adevarul: "Domne, nu mai putem continua asa! Atat putem!" O a fie de acord jucatorii, trebuie sa le platesti pentru ce au muncit si sa le reziliezi contractul. Eu cred ca viitorul la Dinamo va fi foarte greu, un an de sacrifiicu. Trebuie sa renunte la jucatorii carora nu le mai pot plati salariile.



Eu cred ca gasesti jucatori la 5 mii de euro salariu, gasesti jucatori buni. Jucatorii romani au stat neplatiti in Arabia Saudita, Turcia si Grecia cate 7 luni. Nu numai in Romania sunt problemele asta. E un fenomen global, FIFA practic e blocata. Nu numai la noi se intampla asta, trebuie sa inteleaga lumea ca e nevoie de solidaritate.

Ce au reusti baietii astia impreuna cu suporterii, au facut cont comun cu Dusan, dar nu mai pot continua. La Dinamo nu mai merge cu salariile asta. Trebuie un buget cu austeritate pe care sa si-l asume toata lumea. Nu mai e Dinamo al nostru, de pe vremuri, cu salarii de 20 000 - 15 000 de euro, sigur, cand se va incepe constructia noului stadion, Dinamo va reveni acolo, unde ii este locul", a declarat Florin Prunea la DigiSport.

Fostul international roman este de parere ca in spatele lui Dinamo este tot Ionut Negoita, care a stiut situatia financiara a spaniolilor si ca acestia nu isi permit sa investeasca la echipa.

"Sunt foarte multi care doresc sa investeasca la Dinamo. Eu stiam de Ionut Lupescu, am vorbit si eu cu el, dar ce s-a intamplat in anii astia la clubul asta e incredibil. Chiar daca am scapat de insolventa, cu datorii astronomice, dar eu nu inteleg cum au putut astia sa aduca clubul in halul asta. Asta e o razbunare a lui Negoita, el a stiut cui i-a dat clubul, ce puteau spaniolii aia. Eu cred ca in continuare el este principalul actionar la club. Ce este Negoita? Camatar sau investitor?", a precizat Prunea.