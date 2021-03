BOMBA in Liga 1! Florin Prunea ar putea reveni la Poli Iasi dupa plecarea lui Paraschiv!

Poli Iasi a ramas fara presedinte dupa plecarea lui Ciprian Paraschiv.

In contextul in care Adrian Ambrosie a exclus varianta de a ocupa din nou aceasta functie, s-a adus in discutie revenirea lui Florin Prunea la clubul din Copou, anunta ProSport.

Desi a plecat de la echipa nu in cele mai bune conditii, primarul Iasului Mihai Chirica nu exclude posiblilitatea unei noi colaborari cu fostul portar al echipei nationale.

"Nu am auzit de varianta Prunea, nu stiu ce sa zic. Nu am vorbit cu dansul. Nu pot spune nimic legat de sansele ca el sa vina la Poli, chiar daca la un moment dat erau foarte multe tensiuni si a avut o iesire la adresa mea si a orasului daca imi amintesc bine. Nu stiu ce sa zic, dar nu excludem nimic.

Daca ar fi benefic pentru Poli Iasi, sterg cu buretele in aceasta clipa orice eventual conflict subiectiv cu Florin Prunea daca stiu ca ajuta echipa", a spus Mihai Chirica potrivit sursei citate.

De asemenea, primarul Municipiului Iasi a precizat ca nu considera oportuna cererea lui Ciprian Paraschiv de concediu fara plata: "Nu mi se pare potrivita decizia lui. Ganditi-va cum ar reactiona orasul ca eu, reprezentantul lor, acum, in momentul in care trebuie sa fac bugetul pe 2021, sa spun: ma ieertati, imi iau si eu 2 luni de concediu, ca si eu sunt om. Nu! Cand vin bataliile grele atunci trebuie sa te mobilizez".