Coman, în fața loviturii carierei sale: 4,500,000 de dolari!

Coman, în fața loviturii carierei sale: 4,500,000 de dolari! Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Chiar dacă traversează o perioadă groaznică din punct de vedere fotbalistic, Florinel (28 de ani) își „șterge“ lacrimile cu petrodolarii arabilor.

TAGS:
Florinel ComanQatarAl-Gharafaromanii din zona araba
Din articol

Florinel Coman își petrece ultimele zile ca fotbalist al clubului Al-Gharafa (Qatar), însă e deja de domeniul trecutului pentru acest club.

Realitatea cifrelor confirmă acest lucru: în ultimele patru meciuri ale formației din Doha, fostul star al FCSB-ului a adunat 13 minute pe teren! Adică, a jucat 9 minute într-un meci, 4 în altul și, extrem de grav, în ultimele două confruntări, cele din sferturile și semifinalele Amir Cup 2026, Coman a rămas pe bancă!

Marți, în crucialul duel cu Al-Wakra din semifinale, antrenorul Pedro Martins n-a avut ochi pentru Florinel, în ciuda faptului că meciul s-a încheiat 0-0 și s-a decis după executarea loviturilor de departajare! Portughezul a efectuat doar două schimbări și pe Coman l-a ignorat total. Încă un semn că fotbalistul din România are deja bagajele făcute și urmează să fie pus pe liber, după cum Sport.ro a anunțat aici.

Florinel Coman, o dezamăgire la Al-Gharafa

  • Florinel coman facebook
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Florinel Coman, în fața celui mai profitabil triumf din carieră

Odată cu accederea în finala Amir Cup 2026, Florinel Coman mai are un singur meci, în care trebuie să fie la dispoziția celor de la Al-Gharafa, în acest sezon. Vorbim despre finala cu Al-Sadd, echipa pregătită de Roberto Mancini, care a cucerit titlul, în urma cu câteva săptămâni.

Meciul Al-Sadd – Al-Gharafa e programat pentru 9 mai (ora 17:30) și îl pune pe Florinel Coman în fața celei mai mari lovituri financiare din cariera sa de până acum. Pentru că echipa care va câștiga Amir Cup 2026 se va alege cu suma de 4,5 milioane de dolari din partea federației. Și, așa cum se întâmplă în fotbalul arab, cea mai mare parte a banilor va ajunge la jucători.

Așadar, în ciuda faptului că nu mai joacă, Coman are șansa de a părăsi Qatar cu buzunarele pline. Sport.ro a dezvăluit aici suma pe care va trebui să o plătească Al-Gharafa pentru a rezilia contractul cu Coman înainte de termen.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
ARTICOLE PE SUBIECT
Contra, „sfâșiat“: acuze grele la televiziunea din Qatar după ce românul „s-a văzut cu sacii în căruță“
Contra, „sfâșiat“: acuze grele la televiziunea din Qatar după ce românul „s-a văzut cu sacii în căruță“
Florinel Coman și-a încheiat sezonul absolut penibil din Qatar! Cine a luat titlul și pe ce loc a terminat echipa lui Cosmin Contra
Florinel Coman și-a încheiat sezonul absolut penibil din Qatar! Cine a luat titlul și pe ce loc a terminat echipa lui Cosmin Contra
Filmare antologică din Qatar cu Cosmin Contra: românul, victima unei „intrări criminale“
Filmare antologică din Qatar cu Cosmin Contra: românul, victima unei „intrări criminale“
ULTIMELE STIRI
"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"
"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"
Dinamo se pregătește să aducă un fotbalist gratis din Superligă!
Dinamo se pregătește să aducă un fotbalist gratis din Superligă!
Arteta, în al nouălea cer după calificarea lui Arsenal în finala Champions League: "Pur și simplu o nebunie!"
Arteta, în al nouălea cer după calificarea lui Arsenal în finala Champions League: "Pur și simplu o nebunie!"
Simeone, discurs plin de fairplay după ce Atletico a ratat calificarea în finala UCL. Ce a spus despre cea mai controversată fază
Simeone, discurs plin de fairplay după ce Atletico a ratat calificarea în finala UCL. Ce a spus despre cea mai controversată fază
Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile
Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Simona Halep a scris un singur cuvânt, după titlul de campion cucerit de Cristi Chivu în Serie A

Simona Halep a scris un singur cuvânt, după titlul de campion cucerit de Cristi Chivu în Serie A

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament

După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament



Recomandarile redactiei
Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile
Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile
Dinamo se pregătește să aducă un fotbalist gratis din Superligă!
Dinamo se pregătește să aducă un fotbalist gratis din Superligă!
Simeone, discurs plin de fairplay după ce Atletico a ratat calificarea în finala UCL. Ce a spus despre cea mai controversată fază
Simeone, discurs plin de fairplay după ce Atletico a ratat calificarea în finala UCL. Ce a spus despre cea mai controversată fază
Spaniolii, la pământ după eliminarea lui Atletico, acuză o greșeală gravă de arbitraj: „Blestemata Liga Campionilor. Ce durere!”
Spaniolii, la pământ după eliminarea lui Atletico, acuză o greșeală gravă de arbitraj: „Blestemata Liga Campionilor. Ce durere!”
"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"
"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"
Alte subiecte de interes
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
Gigi Becali: "Dacă nu dă banii până pe 31, un milion amendă!" Ce clauză are Florinel Coman în contract
Gigi Becali: "Dacă nu dă banii până pe 31, un milion amendă!" Ce clauză are Florinel Coman în contract
Gata, Florinel Coman începe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
Gata, Florinel Coman începe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
Gigi Becali, în război total cu Al-Gharafa! Patronul FCSB a mers la FIFA și cere un milion de euro în plus pentru Florinel Coman
Gigi Becali, în război total cu Al-Gharafa! Patronul FCSB a mers la FIFA și cere un milion de euro în plus pentru Florinel Coman
Florinel Coman face senzație la Al Gharafa! Fostul jucător de la FCSB a marcat primul gol în Qatar
Florinel Coman face senzație la Al Gharafa! Fostul jucător de la FCSB a marcat primul gol în Qatar
CITESTE SI
Surse: Tensiuni în ședința PNL. Liderii care se opun opoziției și cer rămânerea la guvernare: „Sunteți cu țiglele pe casă?”

stirileprotv Surse: Tensiuni în ședința PNL. Liderii care se opun opoziției și cer rămânerea la guvernare: „Sunteți cu țiglele pe casă?”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Surpriză uriașă în România: Reapare marca Oltcit. Cine și unde o va produce

stirileprotv Surpriză uriașă în România: Reapare marca Oltcit. Cine și unde o va produce

Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

stirileprotv Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!