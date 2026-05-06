Coman, în fața loviturii carierei sale: 4,500,000 de dolari!

Florinel Coman își petrece ultimele zile ca fotbalist al clubului Al-Gharafa (Qatar), însă e deja de domeniul trecutului pentru acest club.

Realitatea cifrelor confirmă acest lucru: în ultimele patru meciuri ale formației din Doha, fostul star al FCSB-ului a adunat 13 minute pe teren! Adică, a jucat 9 minute într-un meci, 4 în altul și, extrem de grav, în ultimele două confruntări, cele din sferturile și semifinalele Amir Cup 2026, Coman a rămas pe bancă!

Marți, în crucialul duel cu Al-Wakra din semifinale, antrenorul Pedro Martins n-a avut ochi pentru Florinel, în ciuda faptului că meciul s-a încheiat 0-0 și s-a decis după executarea loviturilor de departajare! Portughezul a efectuat doar două schimbări și pe Coman l-a ignorat total. Încă un semn că fotbalistul din România are deja bagajele făcute și urmează să fie pus pe liber, după cum Sport.ro a anunțat aici.