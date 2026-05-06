Coman, în fața loviturii carierei sale: 4,500,000 de dolari!

Florinel Coman își petrece ultimele zile ca fotbalist al clubului Al-Gharafa (Qatar), însă e deja de domeniul trecutului pentru acest club.
Realitatea cifrelor confirmă acest lucru: în ultimele patru meciuri ale formației din Doha, fostul star al FCSB-ului a adunat 13 minute pe teren! Adică, a jucat 9 minute într-un meci, 4 în altul și, extrem de grav, în ultimele două confruntări, cele din sferturile și semifinalele Amir Cup 2026, Coman a rămas pe bancă!
Marți, în crucialul duel cu Al-Wakra din semifinale, antrenorul Pedro Martins n-a avut ochi pentru Florinel, în ciuda faptului că meciul s-a încheiat 0-0 și s-a decis după executarea loviturilor de departajare! Portughezul a efectuat doar două schimbări și pe Coman l-a ignorat total. Încă un semn că fotbalistul din România are deja bagajele făcute și urmează să fie pus pe liber, după cum Sport.ro a anunțat aici.
Florinel Coman, în fața celui mai profitabil triumf din carieră
Odată cu accederea în finala Amir Cup 2026, Florinel Coman mai are un singur meci, în care trebuie să fie la dispoziția celor de la Al-Gharafa, în acest sezon. Vorbim despre finala cu Al-Sadd, echipa pregătită de Roberto Mancini, care a cucerit titlul, în urma cu câteva săptămâni.
Meciul Al-Sadd – Al-Gharafa e programat pentru 9 mai (ora 17:30) și îl pune pe Florinel Coman în fața celei mai mari lovituri financiare din cariera sa de până acum. Pentru că echipa care va câștiga Amir Cup 2026 se va alege cu suma de 4,5 milioane de dolari din partea federației. Și, așa cum se întâmplă în fotbalul arab, cea mai mare parte a banilor va ajunge la jucători.
Așadar, în ciuda faptului că nu mai joacă, Coman are șansa de a părăsi Qatar cu buzunarele pline. Sport.ro a dezvăluit aici suma pe care va trebui să o plătească Al-Gharafa pentru a rezilia contractul cu Coman înainte de termen.