Dinamo, comunicat oficial după scandalul făcut de fani: ”Ne asumăm acest lucru”

Dinamo trece într-o nouă etapă. În cursul zilei de luni, clubul a publicat sigla pe care o va folosi începând cu sezonul 2026-2027.

Clubul a anunțat schimbarea prin intermediul rețelelor de socializare, punctând că viitoarea emblemă combină moștenirea istorică cu o viziune axată pe viitor, reprezentând un nucleu structural bazat pe geometrie și forță. 

Mișcarea nu a fost privită cu ochi buni de suporteri, iar în mediul online fanii i-au somat deja pe cei care conduc destinele clubului să renunțe la această decizie. Alți suporteri au luat inițiativă și au postat alte modele de embleme pe care Dinamo le-ar putea folosi.

După mai multe reacții vehemente, clubul a venit cu un comunicat oficial, prin care a transmis că a luat act de nemulțumirea suporterilor, dar că schimbarea este necesară pentru a putea evolua în cupele europene, așa cum Sport.ro a anunțat în exclusivitate.

Dinamo, comunicat oficial după scandalul făcut de fani

„Dragi suporteri,

Acum două zile am lansat o nouă identitate vizuală. Am înțeles însă rapid că, într-un moment atât de sensibil, nu era suficient să prezentăm o imagine. Trebuia să explicăm contextul, să vorbim deschis despre motive și, mai ales, să nu uităm că identitatea lui Dinamo nu se reduce la un element grafic.

V-am citit mesajele, v-am simțit revolta și vă ascultăm. Știm că, pentru voi, sigla nu este un simplu desen pe un tricou. Este memorie, apartenență, sacrificiu și legătura dintre generații. Este parte din sufletul dinamovist.

De ce această siglă, acum?

Această schimbare a fost determinată de obligații juridice și sportive clare. Regulamentul UEFA, aplicabil începând cu sezonul 2025–2026, impune cluburilor participante în competițiile europene să dețină controlul deplin asupra propriei identități vizuale.

În același timp, situația juridică actuală, în care anumite elemente ale identității istorice a clubului sunt deținute de terți, a restrâns semnificativ posibilitățile de design și a impus o decizie rapidă, necesară pentru protejarea clubului.

Recunoaștem că natura acestui proces, impusă de constrângeri juridice și de termene stricte, ne-a făcut să fim mai puțin transparenți decât v-ați fi dorit și decât ne-am fi dorit și noi. Această lipsă de transparență a creat o prăpastie și ne asumăm acest lucru.

Înțelegem însă că urgența și constrângerile nu anulează nevoia de dialog. Iar aici trebuia să facem mai mult.

Despre procesul care a urmat lansării

Am inițiat acum un dialog cu suporterii și cu comunitățile de dinamoviști. Am ascultat argumentele, nemulțumirile și reacțiile venite din partea voastră. Am înțeles de ce forma prezentată a stârnit emoții intense și de ce modul în care a fost comunicată această schimbare a creat distanță.

Pasul făcut acum trebuie privit ca o primă etapă, nu ca o decizie finală asupra identității vizuale a clubului. Identitatea prezentată este un punct de plecare administrativ și juridic, necesar în acest moment, dar nu reprezintă finalul procesului.

Următoarea etapă ne dorim să fie construită altfel. Suporterii vor avea un rol real în procesul de definire a identității vizuale a clubului. Nu formal, nu decorativ, nu doar pentru validare simbolică, ci ca voce reală cu impact asupra deciziilor unui demers care trebuie să respecte istoria, emoția și spiritul dinamovist.

Un singur lucru rămâne neschimbat: Dinamo nu este făcut din pixeli, linii sau cerneală. Dinamo există prin oamenii care îl poartă mai departe.

Voi sunteți cei care ați ținut lumina aprinsă atunci când se așternea întunericul. Voi ați fost acolo când nu mai era nimeni, punând pasiune acolo unde alții vedeau doar ruină.

Vă mulțumim, vă ascultăm și vă prețuim.

Dinamo. Același. Mai departe”, a transmis Dinamo, prin intermediul unui comunicat oficial.

”Câinii roșii” au apărut pe logo-ul lui Dinamo în 1998, iar sigla a fost ”updatată” în 2004, după un an fantastic, în care echipa pregătită atunci de Ioan Andone a cucerit eventul, ultimul din istoria clubului. 

Cu acest logo, Dinamo a câștigat un titlu (2006-2007), două Cupe ale României (2004-2005, 2011-2012), o Cupă a Ligii (2016-2017) și două Supercupe (2005-2006, 2012-2013).

Dinamo, forțată să-și schimbe sigla!

Ca urmare a ieșirii din insolvență, Dinamo este, în sfârșit, eligibilă pentru a participa în cupele europene. Are șanse bune, ținând cont că ocupă locul patru, care va duce, foarte probabil, la barajul cu o echipă din play-out pentru Conference League. 

Din informațiile PRO TV și Sport.ro, UEFA impune ca un club să aibă propria siglă pentru a obține licența, iar cea pe care ”câinii” au folosit-o în ultimii 22 de ani este încă în proprietatea lui Nicolae Badea, așa că șefii nu aveau cum să evite această schimbare.

