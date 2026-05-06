PSG a început mai bine și returul, după ce Ousmane Dembele a înscris în minutul 3. Tot francezul a fost protagonistul unui moment mai delicat.

Cazul "bricheta" în Champions League

În minutul 34 al meciului Bayern - PSG, spiritele s-au încins după ce Ousmane Dembele a fost luat la țintă de fanii germani. Balonul de Aur a vrut să execute o lovitură de la colț, dar în direcția sa au început să zboare pahare de plastic.

La un moment dat, o brichetă roșie a ajuns în apropierea jucătorului. Dembele nu a fost lovit, dar a luat bricheta de jos și a plecat în direcția arbitrului.