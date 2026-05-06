Cazul "bricheta" în Champions League! Ousmane Dembele, în rolul lui Alexandru Deaconu
Bayern Munchen și PSG se înfruntă în această seară pentru calificarea în finala UEFA Champions League. Francezii s-au impus în tur, scor 5-4.

PSG a început mai bine și returul, după ce Ousmane Dembele a înscris în minutul 3. Tot francezul a fost protagonistul unui moment mai delicat.

Cazul "bricheta" în Champions League

În minutul 34 al meciului Bayern - PSG, spiritele s-au încins după ce Ousmane Dembele a fost luat la țintă de fanii germani. Balonul de Aur a vrut să execute o lovitură de la colț, dar în direcția sa au început să zboare pahare de plastic.

La un moment dat, o brichetă roșie a ajuns în apropierea jucătorului. Dembele nu a fost lovit, dar a luat bricheta de jos și a plecat în direcția arbitrului. 

Centralul portughez Joao Pinheiro a luat bricheta și a predat-o arbitrului de rezervă. Portarul lui Bayern, Manuel Neuer, a încercat să calmeze situația. Mai întâi i-a făcut semn lui Dembele să se liniștească, apoi le-a cerut suporterilor să nu mai arunce cu obiecte pe teren. Și Luis Diaz a încercat să îi explice lui Dembele că nu s-a întâmplat nimic grav.

Momentul ne aduce aminte de celebrul caz "Bricheta", din 2008. Atunci, FCSB a câștigat un derby cu Rapid la "masa verde".

Ce s-a întâmplat în 2008

În sezonl 2007/2008, Rapid și FCSB încercau să o prindă pe CFR Cluj în cursa pentru titlu. Cele două rivale s-au înfruntat în Giulești în primăvara anului 2008, dar meciul a fost decis la comisii.

Rapid conducea cu 1-0 în momentul în care arbitrul Alexandru Deaconu a fluierat finalul partidei, în minutul 74. Acest lucru s-a întâmplat după ce două brichete l-au lovit pe centralul Deaconu.

Ulterior, FCSB (n.r Steaua la acel moment) a câștigat derby-ul la "masa verde", scor 3-0.

