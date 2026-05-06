E gata! PSG - Arsenal este marea finală UEFA Champions League: când va avea loc

PSG a trecut în dublă manșă de FC Bayern Munchen și a obținut accederea în finala UEFA Champions League pentru a doua oară la rând. Parizienii s-au impus cu 5-4 în meciul tur și au remizat 1-1 în returul de pe ”Allianz Arena”, disputat miercuri seară.

Arsenal s-a calificat în finală după ce a învins-o pe Atletico Madrid la Londra, pe ”Emirates”, cu 1-0 în partida retur. În primul meci, cele două au remizat pe ”Metropolitano”, în capitala Spaniei, scor 1-1.

Marea finală va avea loc sâmbătă, 30 mai, de la ora 19:00, pe ”Puskas Arena” în Budapesta. PSG - Arsenal va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

”Puskas Arena”, gata pentru finala UEFA Champions League!

Marea finală va fi găzduită de stadionul ”Puskas Arena” din Budapesta, ”bijuteria” în care maghiarii au investit aproximativ 593 de milioane de euro, cu o capacitate de 67.215 locuri.

Nu va fi prima finală europeană pe care o găzduiește impunător stadion al maghiarilor. Acolo s-a mai disputat și finala UEFA Europa League din 2023, câștigată de Sevilla la penalty-uri împotriva celor de la AS Roma, cu Jose Mourinho pe bancă.

De asemenea, ”Puskas Arena” a găzduit și câteva meciuri importante la EURO 2020. Pe lângă două partide ale Ungariei, acolo s-au mai jucat Portugalia - Franța (2-2) și Olanda - Cehia (0-2).

VEZI AICI CUM ARATĂ ”PUSKAS ARENA”