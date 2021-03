Noi datorii pentru Dinamo! Florin Prunea a castigat litigiul si adauga o noua problema pe lista DDB-ului! Ce suma este in joc

Fost presedinte si jucator in Stefan cel Mare, Florin Prunea are de incasat banii pentru mai multe luni de munca la Dinamo.

Dupa ce a depus memoriu pentru a-si recupera banii, Prunea a avut castig de cauza, insa clubul Dinamo a facut apel iar fapta inca se judeca. Fostul portar a vorbit despre banii pe care ii are de incasat si a lasat sa se inteleaga ca ar putea ajunge la o intelegere cu Dinamo.

"Dinamo a facut apel, dar degeaba. Nu stiu nimic! Avocatii se ocupa. Eu am fost sunat de catre cineva din board-ul DDB si am discutat. Dar apoi nu a mai dat nimeni niciun semn. M-a sunat un domn de acolo ca sa cadem la o intelegere. Nu e important cine m-a sunat. Este un om care iubeste Dinamo si care a ajutat clubul in multe momente grele. Chiar si ca sponsor. Pe urma nu m-a mai sunat nimeni. Nu mai stiu nimic.

Da, e vorba de salariul din octombrie pana in iunie, plus cheltuieli de judecata, deci in jur de 40.000 de euro. Nu am cerut un leu in plus. Eu sunt crescut acolo de mic copil, stiu ce inseamna clubul asta si m-a ajutat mult. Nu cred ca se va pune problema ca Dinamo sa nu ia licenta din cauza lui Prunea! Repet, niciodata nu se va pune problema astfel!", a spus Prunea pentru Fanatik.