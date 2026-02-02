FCSB se află pe locul 11 în clasament cu 34 de puncte. După 24 de etape, formația dirijată de Elias Charalambous a bifat nouă victorii, șapte remize și opt eșecuri.



Florin Prunea i-a urmărit debutul lui Matei Popa și a dat verdictul: ”Cel mai bine să facă asta FCSB”



Florin Prunea, fost internațional român, i-a apreciat evoluția lui Matei Popa de la debut și a explicat că FCSB ar putea să-l vândă pe Ștefan Târnovanu și să-l păstreze pe tânărul goalkeeper.



Prunea consideră și că cel mai mare avantaj pentru gruparea roș-albastră este să utilizeze under-ul în poartă. Iar obligația impusă de FRF să fie, în consecință, deja îndeplinită, astfel că nu trebuie să mai apară niciun under printre jucătorii de câmp.



”Mi-a plăcut de ăsta mic. L-am văzut, sigur, nu e simplu, dar pentru toți e un început. Mie îmi place, are fizic frumos. L-am văzut aseară după meci destul de dezinvolt. Ca să joci un jucător sub vârstă în poartă e avantajul cel mai mare.



Va fi presiune mare. FCSB începea în 10 oameni. Dacă i-ai dat șansă, e ok să continue cu el. Cel mai bine pentru FCSB ar fi să-l vândă pe Târnovanu și rezolvă cazul. Găsesc, mai ales după meciul cu Fenerbahce. Eu nu cred că nu s-au uitat la meciul cu Fenerbahce”, a spus Florin Prunea, potrivit digisport.

