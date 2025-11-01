Florin Prunea a dat verdictul în cazul „transferului vedetă” făcut de Dinamo: „Nereușit din toate punctele de vedere”

„Câinii” s-au impus în duelul cu CFR Cluj din etapa a 15-a de Superliga, scor 1-2, iar unul dintre jucătorii aduși în această vară nu a prins nici măcar un minut.



Florin Prunea l-a etichetat drept „transfer ratat” pe Charalampos Kyriakou



Charalampos Kyriakou a fost adus de Dinamo liber de contract de la Apollon Limassol, dar mijlocașul cipriot a fost departe de așteptările „câinilor”, drept urmare acestea nu a prins niciun minut în partida cu CFR Cluj din campionat.

Zeljko Kopic a preferat să mizeze pe mijlocul format din Gnahore - Mărginean - Cîrjan, iar Kyriakou nu a venit nici măcar de pe banca de rezerve în a doua parte a jocului.

Florin Prunea a vorbit despre mijlocașul lui Dinamo și a recunoscut că îl consideră o mutare ratată de echipa bucureșteană