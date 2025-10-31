După o primă repriză fără modificări pe tabela de marcaj, tunurile s-au tras în actul secund pe Arena Națională. Trei goluri s-au marcat în ultimele 20 de minute ale confruntării.



Lindon Emerllahu a deschis scorul în minutul 69, apoi Mamodou Karamoko și Alberto Soro au fost eroii trupei lui Zeljko Kopic după ce au înscris în minutele 90 și 90+2.



Zeljko Kopic a tras concluziile după victoria cu CFR Cluj. Ce a spus despre Cîrjan, Soro și Caragea



La flash-interviu, Kopic a evidențiat că elevii săi au avut spirit până la fluierul de final și că Dinamo, per total, a meritat victoria în meciul cu CFR Cluj.



”A fost un meci nebun, cu plusuri și minusuri. Am arătat spirit până la finalul meciului și am meritat victoria. Karamoko nu a fost la 100%. Trebuia să presăm la golul lor. Ei au reușit să ne preseze, nu am găsit spații între linii. Am decis să-l bag pe el și pe Stipe, apoi pe Soro, care a jucat bine în Cupă.



Ne-au dat ceva energie în plus față de titulari. Sunt fericit pentru Alberto Soro, a avut o perioadă grea, dar e în formă bună. Sunt fericit pentru jucători.



În viața lui Cîrjan s-au întâmplat lucruri, plus că adversarii deja îl tratează altfel. Trebuie să se adapteze, să-și adapteze jocul. Am discutat despre asta. Nu am dubii că va găsi o modalitate de trece peste acest moment mai greu.



CFR Cluj are calitate, au încercat să fie compacți. Au jucători puternici în dueluri.Dacă nu gândim repede, putem fi prinși. Nu suntem o echipă perfectă. Avem problemele noastre. Cu toate aceste probleme, suntem competitivi. Uneori jucăm mai bine, alteori mai prost, important e că am câștigat



(n.r. despre Caragea și Soro) Vreau să văd ceva la ei mai întâi, abia apoi vor primi minute. Au meritat minutele cei care au intrat, ne oferă mai multe opțiuni. Mulți jucători s-au îmbunătățit, sunt mulțumit de multe aspecte, dar mai avem de lucrat pentru a ajunge acolo unde ne dorim”, a spus Zeljko Kopic.

