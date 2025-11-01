Mircea Lucescu, varianta incredibilă pentru Dinamo: „Nu vrea să stea acasă”

Mircea Lucescu, varianta incredibilă pentru Dinamo: &bdquo;Nu vrea să stea acasă&rdquo;
Mircea Lucescu a fost propus la Dinamo, iar „câinii” ar putea da lovitura dacă l-ar aduce.

Mircea Lucescu a anunțat în mai multe rânduri că e gata să facă „un pas înapoi” dacă FRF îi va găsi un înlocuitor pe banca naționalei României.

Experimentatul antrenor ar putea rămâne în țară în cazul în care va încheia contractul cu echipa națională, iar una dintre variante ar putea fi chiar Dinamo.

Ioan Andone îl vede pe Mircea Lucescu la Dinamo: „Ar fi un lucru extraordinar”

Ioan Andone a vorbit despre posibilitatea ca „Il Luce” să se întoarcă la Dinamo, dar nu ca antrenor, ci ca director tehnic al echipei sau chiar ca acționar.

Fostul dinamovist nu îl vede pe Lucescu să se retragă după ce încheie înțelegerea cu FRF, chiar dacă s-a vorbit despre anumite probleme de sănătate pe care l-ar fi avut acesta.

„Eu cred că nea Mircea o duce până la capăt. Acum nici nu se pune problema să plece, mai are două meciuri importante. ‘Dacă găsește federația soluții, eu mă dau la o parte’, așa a spus el.

Poate se duce la Dinamo, ăsta ar fi un lucru extraordinar. Nea Mircea nu vrea să stea acasă. (n.r.ca ce să se ducă la Dinamo?) Ca director tehnic.

Dacă vrea, poate să fie acționar, nu are bani să cumpere acțiuni? Are Nicolescu bani, dar nu are nea Mircea? Hai să fim serioși”, a declarat Ioan Andone, la digisport.ro.

Pentru Mircea Lucescu urmează două meciuri de foc ale naționalei României în luna noiembrie. Tricolorii vor înfrunta Bosnia și San Marino și speră ca lam finalul acestor meciuri să închei Grupa H de calificare măcar pe locul doi.

