Mircea Lucescu, varianta incredibilă pentru Dinamo: „Nu vrea să stea acasă”

Mircea Lucescu a anunțat în mai multe rânduri că e gata să facă „un pas înapoi” dacă FRF îi va găsi un înlocuitor pe banca naționalei României.

Experimentatul antrenor ar putea rămâne în țară în cazul în care va încheia contractul cu echipa națională, iar una dintre variante ar putea fi chiar Dinamo.



Ioan Andone îl vede pe Mircea Lucescu la Dinamo: „Ar fi un lucru extraordinar”



Ioan Andone a vorbit despre posibilitatea ca „Il Luce” să se întoarcă la Dinamo, dar nu ca antrenor, ci ca director tehnic al echipei sau chiar ca acționar.

Fostul dinamovist nu îl vede pe Lucescu să se retragă după ce încheie înțelegerea cu FRF, chiar dacă s-a vorbit despre anumite probleme de sănătate pe care l-ar fi avut acesta.