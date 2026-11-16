Karlo Muhar a deschis scorul în minutul 80, gazdele au egalat prin Valentin Dumitrache (84), iar David Miculescu a marcat golul victoriei în prelungiri, în minutul 90+2.

La o zi după partidă, Florin Gardoș a fost invitat la VOYO SPORT LIVE, unde a vorbit, printre altele, și despre Aymen Boutoutaou. Francezo-algerianul a ajuns la FCSB în această vară, de la Valenciennes, pentru un milion de euro, iar fostul fundaș a fost impresionat de calitățile sale.

Florin Gardoș s-a convins de Aymen Boutoutaou: „Are foarte multă calitate!”

„E un fotbalist care are foarte multă calitate. L-am mai văzut în meciul cu Corvinul, dar acum l-am văzut mai de aproape. Se vede că e altceva. Acum, ce se va întâmpla mai departe cu el nu îmi pot da seama, dar e păcat! E păcat, fiindcă l-am văzut și în ceea ce privește modul în care se apără, faza defensivă mi s-a părut în regulă. Are forță și protejează mingea bine. Nu văd de ce n-ar reuși”, a spus Florin Gardoș la VOYO SPORT LIVE.

De când ajuns la București, Boutoutaou a adunat 16 apariții pentru FCSB, cu patru goluri și o pasă decisivă. Cota sa de piață este de 800.000 de euro, potrivit Transfermarkt.