Risto Radunovic jubilează: integralist, încă o victorie și promovare!

Risto Radunovic jubilează: integralist, încă o victorie și promovare! Nations League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Risto Radunovic (34 de ani) a promovat cu Muntenegru în Liga B din Nations League, după un parcurs excelent în această toamnă.

TAGS:
Risto RadunovicMuntenegruCipruLiga Natiunilor
Din articol

Muntenegru a câștigat 16 din 18 puncte posibile în grupa din care au mai făcut parte Cipru, Armenia și Letonia. Naționala condusă de selecționerul Mirko Vucinic a promovat astfel direct în Liga B.

Risto Radunovic, parcurs excelent cu Muntenegru în Liga Națiunilor

Duminică, Muntenegru a jucat ultimul meci al grupei și s-a impus cu 4-1 pe terenul Ciprului, la Limassol. Milutin Osmajic (5'), Milan Vukotic (58') și Nikola Krstovic (67', 83') au înscris pentru Muntenegru, în timp ce unicul gol al gazdelor a fost reușit de Ioannis Pittas, în minutul 52, din penalty.

Risto Radunovic a fost integralist pe postul de fundaș stânga și și-a trecut în palmares meciul cu numărul 47 la naționala Muntenegrului. Jucătorul de la FCSB a evoluat în 4 meciuri din această campanie de Liga Națiunilor și a contribuit cu două pase decisive.

În următoarea ediție din Liga Națiunilor, Muntenegru va juca în Liga B, acolo unde speră să se afle și România. Tricolorii au nevoie fie să încheie pe locul 3 în grupă, fie să câștige barajul de menținere.

Clasamentul în grupa Muntenegrului

Risto Radunovic ar urma să semneze prelungirea cu FCSB

Risto Radunovic și FCSB au ajuns la un acord de principiu pentru prelungirea contractului muntenegreanului, scadent la finalul anului curent. 

Fundașul stânga reprofilat în „închizător” va continua să câștige 20.000 de euro lunar, adică 240.000 de euro anual, în tabăra fostei campioane, potrivit trumedia.ro

În acest moment, Gigi Becali ia în calcul două variante pentru prelungirea angajamentului lui Radunovic. 

Noua înțelegere va fi valabilă fie încă un an calendaristic față de precedenta, adică până pe 31 decembrie 2027, fie încă un an și jumătate, până în vara anului 2028. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
20 de milioane de dolari, găsite îngropate în pădurile din Ungaria. Un fost ministru al lui Viktor Orban, vizat de anchetă
20 de milioane de dolari, găsite îngropate în pădurile din Ungaria. Un fost ministru al lui Viktor Orban, vizat de anchetă
ULTIMELE STIRI
Cum s-a descurcat Ronaldinho la revenirea sa în fotbal? Starul brazilian a jucat 45 de minute în Serie C
Cum s-a descurcat Ronaldinho la revenirea sa în fotbal? Starul brazilian a jucat 45 de minute în Serie C
„Aşa este!” Reacția lui Gigi Becali după ce Reghecampf a insinuat că MM Stoica revine la FCSB
„Aşa este!” Reacția lui Gigi Becali după ce Reghecampf a insinuat că MM Stoica revine la FCSB
Polonia ne-a dat aripi! România a urcat în clasamentul FIFA și se uită de sus la echipe care au fost la Mondialul american
Polonia ne-a dat aripi! România a urcat în clasamentul FIFA și se uită de sus la echipe care au fost la Mondialul american
Ioan Andone l-a văzut în premieră pe Marius Corbu la națională și s-a lămurit
Ioan Andone l-a văzut în premieră pe Marius Corbu la națională și s-a lămurit
CSM Bucureşti și-a luat revanșa: victorie cu Brest în Liga Campionilor!
CSM Bucureşti și-a luat revanșa: victorie cu Brest în Liga Campionilor!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Nu vrea să-l mai vadă la națională după România - Polonia 2-1: ”Un 'loser' etern”

Nu vrea să-l mai vadă la națională după România - Polonia 2-1: ”Un 'loser' etern”

Dan Petrescu a numit tricolorul care a făcut diferența în România - Polonia: ”A schimbat tot meciul! Nu face fițe ca alții”

Dan Petrescu a numit tricolorul care a făcut diferența în România - Polonia: ”A schimbat tot meciul! Nu face fițe ca alții”

Ce a spus selecționerul Poloniei, Jan Urban, despre România după ce a fost învins pe Arena Națională

Ce a spus selecționerul Poloniei, Jan Urban, despre România după ce a fost învins pe Arena Națională

Gigi Becali a construit 25 de vile în Pipera și le-a dat cadou: „Am făcut la toți”

Gigi Becali a construit 25 de vile în Pipera și le-a dat cadou: „Am făcut la toți”

România - Polonia 2-1, pe Sport.ro! Gică Hagi „sparge gheața” pe Arena Națională!

România - Polonia 2-1, pe Sport.ro! Gică Hagi „sparge gheața” pe Arena Națională!

Polonezii sunt în șoc după înfrângerea de la București: "Catastrofă! Am fost umiliți"

Polonezii sunt în șoc după înfrângerea de la București: "Catastrofă! Am fost umiliți"


Recomandarile redactiei
„Aşa este!” Reacția lui Gigi Becali după ce Reghecampf a insinuat că MM Stoica revine la FCSB
„Aşa este!” Reacția lui Gigi Becali după ce Reghecampf a insinuat că MM Stoica revine la FCSB
Cum s-a descurcat Ronaldinho la revenirea sa în fotbal? Starul brazilian a jucat 45 de minute în Serie C
Cum s-a descurcat Ronaldinho la revenirea sa în fotbal? Starul brazilian a jucat 45 de minute în Serie C
Ioan Andone l-a văzut în premieră pe Marius Corbu la națională și s-a lămurit
Ioan Andone l-a văzut în premieră pe Marius Corbu la națională și s-a lămurit
Al-Hamlawi pleacă! Clubul care își trimite directorul sportiv la Craiova, ca să încheie afacerea anului în România
Al-Hamlawi pleacă! Clubul care își trimite directorul sportiv la Craiova, ca să încheie afacerea anului în România
Sunt dezamăgiți de transferul fotbalistului de la FCSB: ”Asta e provocarea lui!”
Sunt dezamăgiți de transferul fotbalistului de la FCSB: ”Asta e provocarea lui!”
Alte subiecte de interes
Gigi Becali a făcut anunțul momentului la FCSB: ”Am semnat pe doi ani și jumătate”
Gigi Becali a făcut anunțul momentului la FCSB: ”Am semnat pe doi ani și jumătate”
"Am ajuns la un numitor comun" FCSB, gata să bată palma cu jucătorul din "top 3"
"Am ajuns la un numitor comun" FCSB, gata să bată palma cu jucătorul din "top 3"
La un pas de liga a treia în 2019, acum au devenit campioni pentru prima oară în istorie și pot întâlni FCSB în UCL
La un pas de liga a treia în 2019, acum au devenit campioni pentru prima oară în istorie și pot întâlni FCSB în UCL 
Ungaria a câștigat grupa! Cum arată acum urnele pentru EURO 2024
Ungaria a câștigat grupa! Cum arată acum urnele pentru EURO 2024
Andrei Cordea, gata de revenirea în Europa! Echipa care vrea să îl transfere după retrogradare
Andrei Cordea, gata de revenirea în Europa! Echipa care vrea să îl transfere după retrogradare
Jucătoarea din Constanța care a renunțat să mai reprezinte România a câștigat meciul zilei la Roland Garros. La un pas de performanța carierei
Jucătoarea din Constanța care a renunțat să mai reprezinte România a câștigat meciul zilei la Roland Garros. La un pas de performanța carierei  
CITESTE SI
Ce a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

stirileprotvCe a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

Avril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

stirileprotvAvril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

Un român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

stirileprotvUn român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

O femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

stirileprotvO femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!