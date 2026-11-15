Risto Radunovic jubilează: integralist, încă o victorie și promovare!

Muntenegru a câștigat 16 din 18 puncte posibile în grupa din care au mai făcut parte Cipru, Armenia și Letonia. Naționala condusă de selecționerul Mirko Vucinic a promovat astfel direct în Liga B.

Risto Radunovic, parcurs excelent cu Muntenegru în Liga Națiunilor

Duminică, Muntenegru a jucat ultimul meci al grupei și s-a impus cu 4-1 pe terenul Ciprului, la Limassol. Milutin Osmajic (5'), Milan Vukotic (58') și Nikola Krstovic (67', 83') au înscris pentru Muntenegru, în timp ce unicul gol al gazdelor a fost reușit de Ioannis Pittas, în minutul 52, din penalty.

Risto Radunovic a fost integralist pe postul de fundaș stânga și și-a trecut în palmares meciul cu numărul 47 la naționala Muntenegrului. Jucătorul de la FCSB a evoluat în 4 meciuri din această campanie de Liga Națiunilor și a contribuit cu două pase decisive.

În următoarea ediție din Liga Națiunilor, Muntenegru va juca în Liga B, acolo unde speră să se afle și România. Tricolorii au nevoie fie să încheie pe locul 3 în grupă, fie să câștige barajul de menținere.