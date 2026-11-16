"Da, cred că îi prelungim lui Radunovic. Fără el, nu avem. Fără el e cum e Spania fără Rodri. N-ai văzut, i-a făcut ăia (n.r - Anglia) praf", a spus Gigi Becali.

Gigi Becali a anunțat, luni, că atât Risto Radunovic, cât și Valentin Crețu vor rămâne la FCSB cel puțin până la finalul sezonului. Muntenegreanul își încheie contractul în decembrie , însă este așteptat să semneze o nouă înțelegere.

Vali Crețu va rămâne și el la FCSB până la finalul sezonului. Gigi Becali a anunțat că fundașului dreapta nu îi va reziliată înțelegerea în iarnă, deși exista această posibilitate stabilită în ultimul contract semnat.

"Crețu are contract până în vară, dar noi aveam dreptul să îi reziliem. Dar nu îi reziliem. El are contract până în vară și trebuie să respecte contractul", a spus Gigi Becali.

Patronul de la FCSB nu a uitat însă de episodul tensionat cu Vali Crețu din septembrie și l-a ironizat pe experimentatul fundaș dreapta: "O să-i dăm 50.000 ca să accepte să joace. Altfel, nu îl lasă nevasta să joace".