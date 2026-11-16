Costin Ștucan și Cătălin Oprișan îl au invitat azi la Fața la Joc pe fostul mare baschetbalist Adrian Voinescu, de la 20:30, pe VOYO SPORT 1. Voinescu va depăna amintiri, va răspunde la rubrica "Întrebărilor Fulger" și va încerca să bată recordul la 'sacul de box'. tradiționala provocare pentru invitații emisiunii.
Adrian Voinescu va vorbi în emisiunea lui Ștucan și Oprișan despre jucătorii săi preferați, cum a început sportul cu mingea la coș și despre alte multe subiecte pe care nu trebuie să le ratați!
Maestru al sportului și fost component al selecționatei României, Adrian Voinescu are numele scris pe stadionul nou din Ghencea. A câștigat campionatul cu Dinamo și a fost președinte al Comitetului de Organizare EURO 2017.
Emisiunea Fața la Joc e în fiecarer luni, de la 20:30, pe VOYO SPORT 1.