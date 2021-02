Florin Gardos, dezvaluiri neasteptate: "Am incercat sa ma intorc la FCSB!" Ce raspuns a primit din partea ros-albastrilor 

Florin Gardos (32 ani) a vorbit despre cariera sa si a dezvaluit ca a fost o perioada cand a vrut sa se intoarca la FCSB.

Fotbalistul care a cucerit patru trofee in tricoul ros-albastrilor a vorbit despre perioada in care s-a intors in Romania dupa transferul la Southampton.

Gardos a plecat in 2014 la clubul din Anglia, transferat in schimbul a 6.8 milionane de euro, iar patru ani mai tarziu, s-a intors sub forma de imprumut in Liga 1, la Universitatea Caiova. Ulterior, a semnat cu oltenii, liber de contract in vara lui 2018.

Inainte sa mearga la Craiova, fundasul a vrut sa revina la FCSB, dupa cum a dezvaluit chiar el, insa a fost refuzat.

"Am incercat sa ma intorc la FCSB, acolo am dorit sa revin, era echipa unde am facut performanta, dar era inchisa usa. Nu au avut nevoie...poate nu am batut la usa care trebuia", a spus Gardos pentru as.ro.

"Nu mai lucreaza asa mult cu generatia asta!"

Totodata, Gardos a vorbit despre perioada in care s-a pregatit sub comanda lui Thomas Neubert la FCSB, dezvaluind ca programul era mult mai intens fata de cel pe care il avea in Premier League.

"Noi, ce am lucrat in perioada asta de doi ani, cu Reghe si cu Tommy a fost mai mult decat ar fi trebuit. Intr-adevar, eram foarte bine pregatiti. El e constient, pentru ca acum, cu generatia asta nu mai lucreaza asa mult.

Ca volum, nu ca intensitate. Ca intensitate e tot acolo! Noi am fost cobaii! Am ajuns la un nivel super-super inalt, in Premier League, unde culmea, chiar daca intensitatea era aceeasi, volumul nu mai era la fel, el facea peste ce se face acolo", a dezvaluit fotbalistul.