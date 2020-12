Gardos, declaratie sincera despre perioada de la FCSB: "Nu ma astepta nimeni, a fost un soc!" Fundasul a ramas uimit dupa experienta din Anglia! "A fost dificil!"

Florin Gardos (32 de ani) a fost unul dintre cei mai importanti fotbalisti de la FCSB in perioada 2010-2014.

Fotbalistul pentru care Becali a obtinut nu mai putin de 6,8 milioane de euro de la Southampton, a facut dezvaluiri incredibile despre perioada in care a jucat in Anglia.

Gardos a spus ca in perioada in care juca la FCSB i-a lipsit foarte mult familia, iar experienta pe care a avut-o mai tarziu in Anglia l-a invatat multe lucruri.

"La FCSB nu aveam iubita, nu aveam familie, nu aveam nimic! Singurul dezavantaj a fost ca nu ma astepta nimeni acasa. Pot spune ca a fost un mic soc, dar e diferenta de cultura si de stil de viata, iar asta am observat-o in prima clipa. Spre exemplu, intr-o zi libera eu cu Pelle si ceilalti din estul Europei mergeam la Londra sa iesim la un restaurant, iar englezii, scotienii si irlandezii mergeau la golf, la curse de cai. Aveau cu totul alte pasiuni si preocupari.

"Pentru noi, strainii, a fost mai dificil. Cei care eram la primul sezon de Premier League ni se parea ceva wow sa jucam a doua zi de Craciun! Imi aduc aminte ca apoi la doua zile distanta am jucat cu Chelsea acasa si am facut egal, la doar 48 de ore.



Apoi pe 1 ianuarie am jucat din nou, cu Arsenal acasa! Ce sarbatori, am avut o saptamana plina, mai ales ca am jucat in toate cele trei meciuri! In meciul cu Chelsea am intrat in repriza a doua, iar cu Arsenal am fost titular si am castigat din nou. A fost o luna decembrie buna", a dezvaluit Gardos pentru Fanatik.

Gardos a evoluat in 11 meciuri pentru Southampton, echipa cu care a fost sub contract din 2014 si pana in 2018. Fotbalistul a debutat in Anglia pe data de 13 septembrie 2014.