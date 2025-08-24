Cu toate acestea, patronul Gigi Becali a găsit și un motiv de bucurie: debutul atacantului Mamadou Thiam, singurul fotbalist care a primit laude după eșec.



Deși a intrat pe teren abia la pauză, în locul lui Olaru, senegalezul a arătat suficientă implicare pentru a-i atrage atenția finanțatorului. Thiam a fost activ în atac și și-a creat două ocazii importante, un șut blocat în minutul 80 și o altă încercare respinsă de portarul argeșenilor în prelungiri.



Chiar dacă nu a reușit să marcheze, atitudinea sa l-a mulțumit pe Gigi Becali.



"Nu e antrenat și joacă!"



Într-o intervenție la Digisport, patronul FCSB a lăsat deoparte criticile la adresa echipei și s-a concentrat pe calitățile arătate de noua achiziție, subliniind că Thiam a intrat direct în joc, fără o perioadă completă de pregătire.



"L-am văzut acum pe Thiam, e fotbalist. Că domne, că nu a jucat 2 săptămâni, nu e antrenat și joacă! Eu l-am văzut, a fost activ!", a spus Becali.



În urma rezultatului de pe Arena Națională, piteştenii au 12 puncte şi se află pe locul 5, în timp ce echipa lui Elias Charalambous ocupă poziţia a 12-a.

