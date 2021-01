Gardos a dezvaluit cat costa o friptura facuta de celebrul bucatar Salt Bae: "Pentru 400 de grame, e buna, dar si foarte scumpa!"

Florin Gardos a mancat la restaurantul celebrului bucatar Salt Bae.

Fostul jucator de la FCSB si-a petrecut vacanta in Dubai, alaturi de familie si de un prieten. El a fost si la restaurantul celebrului bucator, unde au mancat fotbalisti precum Messi sau Ribery, si a dezvaluit cat costa o friptura acolo.

"Am fost impreuna cu un prieten de-al meu care isi dorea neaparat sa ajungem acolo, a fost ziua lui pe 29 decembrie si am zis ok, asta e un cadou de ziua ta.

Friptura e foarte buna, dar foarte scumpa. Exista un meniu in momentul cand e el acolo si vine sa iti taie carnea respectiva si preturile incep de undeva de la 1600 lei. Pentru o friptura de 400 de grame!", a declarat Florin Gardos.

Vara trecuta, Florin Gardos a ramas liber de contract dupa despartirea de Universitatea Craiova si a fost convins de Ilie Poenaru sa semneze cu Academica Clinceni.