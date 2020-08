Caz INCREDIBIL! Florin Gardos putea sa ajunga pompier! " Am avut senzatia ca trebuie sa castig bani si sa ma reorientez daca nu merge cu fotbalul"

Florin Gardos a vorbit despre momentele importante din cariera sa de fotbalist.

Gardos a fost unul dintre cei mai buni fundasi din Liga 1. El a ajuns la echipa nationala, iar in 2014 se transfera in Premier League, la Southampton. Accidentarile i-au fragmentat cariera, iar acum a ajuns la varsta de 31 de ani. El a povestit ca la 18 ani a vrut sa se faca pompier, deoarece evolua in Liga 3 si nu avea suficienti bani sa se intretina. Tatal lui l-a sfatuit sa nu renunte la fotbal, iar dupa Gardos s-a transferat de la Concordia Chiajna la FCSB.

"In perioada Steaua, cand mi-au citit interviul, Lato mi-a pus porecla Pompierul di de atunci, cand vorbim, imi spune Pompi. Ce faci, Pompi? A fost o faza, aveam 18 ani, terminam liceul si eram la Divizia C, jucam foarte putin, eram rezerva si aveam un salariu foarte mic, gen 4 milioane vechi si nu-i luam nici pe aia. Efectiv nu ma descurcam si nici parintii nu-si permiteau sa ma intretina, si am avut senzatia asta ca trebuie sa castig bani si sa ma reorientez daca nu merge cu fotbalul.

Aveam o cunostinta in Satu Mare, la pompieri si am discutat, stiam ca erau fosti fotbalisti la Divizia B sau C erau inscrissi la pompieri. Am discutat cu el si mi-a zis la proba fizica e greu, la partea scrisa te descurci. Am zis n-are cum la partea fizica, n-am nicio problema. Chiar ma gandeam sa ma inscriu si in momentul acela, cand a auzit tata ce pun la cale mi-a zis: cred ca esti nebun, am investit in tine 7 ani si am platit ghete si cantonamente, tu vrei sa te lasi? Nu te lasi, mai joci pana iti spun eu! Din acel moment totul a mers asa, am jucat meci de meci la C, apoi m-am transferat la Chiajna, Steaua...

Studiasem si niste statistici, Satu Mare era pe ultimul loc din tara la incendii, stiam si riscurile. Am zis ok, e un risc, dar e un post platit binesşi merg pe varianta asta", a declarat Gardos pentru Telekom Sport.