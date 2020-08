Florin Gardos si-a decis viitorul! Unde va evolua din sezonul urmator: "Sper ca saptamana asta sa semnez un contract"

Florin Gardos a dezvaluit ca va ramane in Liga 1.

Fundasul in varsta de 31 de ani a ramas liber de contract dupa despartirea de Universitatea Craiova. In 2014 se transfera in Premier League, la Southampton. Accidentarile i-au fragmentat cariera, iar in 2018 s-a intors in Romania, dar nu si-a gasit locul la nicio echipa. Fostul jucator de la FCSB a dezvaluit ca are mai multe oferte din Liga 1.

"Am ceva variante din Liga 1, cel mai probabil voi ramane pe langa Bucuresti. Asa mi-am propus dupa ce am plecat de la Craiova. Sper ca saptamana asta sa semnez un contract. Am avut discuții si cu o echipa de Liga 2.

Acum sunt bine, am inceput anul 2020 bine, am facut pregatirea de iarna cu Craiova. Am mai facut o perioada de pregatire in starea de urgenta. De cand am plecat de la Steaua, in 2014, n-am mai facut doua cantonamente intr-o perioada asa scurta de timp. Sper sa fie de bun augur", declarat Gardos pentru DigiSport.

In acest sezon el a jucat 11 meciuri pentru Universitatea Craiova si a reusit sa inscrie un gol.