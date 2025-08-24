CFR Cluj se scufundă! Amatorismul care face ravagii, la formația din Gruia, tocmai a produs o umilință fotbalistică. Încă una! Sport.ro a arătat aici ce înseamnă eșecul suferit, astăzi, de formația din Gruia, în campionat: 1-4 cu Oțelul, în deplasare.

Din lotul ardelenilor a lipsit starul Louis Munteanu (23 de ani). Cazul său reprezintă încă o dovadă pentru amatorismul de la CFR. Pentru că, de la începutul sezonului, șefii clubului l-au tratat ca pe un „bibelou“. Și, „tremurând“ de bucurie, pentru că sunt oferte bănoase pentru fostul internațional de tineret, l-au zăpăcit, pur și simplu! Louis Munteanu ba a fost scos din lot, sub pretextul că e menajat din cauza unor probleme medicale, ba a jucat foarte puțin, în general, în repriza a doua, ca nu cumva să se accidenteze!

După această situație ridicolă, și jucătorului i s-a urcat la cap și a ajuns la concluzia că el dictează, la CFR. De aici, a urmat un caz exploziv, după cum a dezvăluit Fanatik.

Louis Munteanu a refuzat să joace, la Galați

Vârful de 23 de ani a lipsit, astăzi, din lotul clujenilor, în eșecul cu Oțelul, scor 1-4, la Galați. Întrebat despre motivul absenței, Laurențiu Rus, antrenorul interimar al CFR-ului, a venit cu o explicație scurtă și subredă: „Cred că n-a fost pregătit“.

De fapt, Louis Munteanu i-ar fi informat pe șefii clubului că n-are de gând să mai joace, la CFR Cluj! Pentru că vrea să fie lăsat să plece afară, în condițiile în care există oferte pentru el.

În acest context, e de văzut câte zile va mai sta Louis Munteanu, la CFR, având în vedere că și clubul e nerăbdător să-l dea, în schimbul unei sume mari, pentru a acoperi „gaura“ lăsată în bugetul clubului de iminenta eliminare din cupele europene.

