FCSB nu a contat în meciul cu FC Argeș și nici schimbările nu au avut rezultatul așteptat.

Gigi Becali: ”Alibec va mai avea șanse când va fi fotbalist!”

Gigi Becali a comentat partida din runda a șaptea și a anunțat unele măsuri drastice. Una dintre ele, probabil cea mai importantă, este scoaterea lui Alibec din primul 11 și introducerea lui Mamadou Thiam, jucătorul care l-a impresionat la debutul lui la FCSB, contra formației din Trivale.

Becali susține că Alibec ”nu a contat deloc”, declarație surprinzătoare penetru finanțator înn condițiile în care i-a promis atacantului că nu îl va mai critica public. Becali nu a fost mulțumit nici de evoluțiile lui Octavian Popescu și Dennis Politic. Mamadou Thiam a fost introdus la pauză în locul lui Alibec, iar atacantul a irosit o șansă important de gol.

”Hai sa zicem ca am avut nu știu ce, s-a întâmplat, darr când te bate arges cu 2-0, ai o singura ocazie de gol, sa dai la adversar. Nu există scuze, nu au voie să te bată. O să intre Thiam, l-am văzut acum, e fotbalist.

Alibec va mai avea șanse când va fi fotbalist, dar e mai greu să aibă, cred, că l-am văzut pe ăsta acum, eu nu îl știam. Mi-au zis că n-a jucat, că nu e antrenat. Da, bă, dar neantrenat și joacă. Păi antrenat cum o să fie? L-am văzut, e activ. O repriză, dar eu spun ca un spectator.

E devreme? Problema e jocul echipei, nu punctele, e jocul prea lent, prea previzibil. Ați văzut Craiova? I-a destabiliziat până la urmă (n..r pe Petrolul). La noi, ăștia pe care i-am pus.. La ei au intrat niște jucători care au marcat jucători care au făcut diferența, la noi a intrat Politc, care... mai bine jucam în zece. A intrat și George Popescu, tot mai bine jucam în zece. Bine, a intrat Thiam, el a intrat bine.

Nu poți să joci doar cu Tănase fotbal. Rezolvam meciul din prima repriză, dar Alibec nu a contat deloc, a avut o fază acolo”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

