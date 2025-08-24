FCSB a ajuns o echipă cu „dinți de lapte“. Cel puțin în campionat, bucureștenii nu mai sperie pe nimeni. Dovadă și faptul că, duminică, FC Argeș, o nou-promovată, s-a impus pe Arena Națională, fără mari emoții.

După această partidă dezolantă, încă una pentru FCSB în această vară, Florin Tănase a venit la interviul din zona mixtă și a tras un puternic semnal de alarmă.

„Când iei goluri cu o asemenea ușurință, e imposibil să câștigi. Sau trebuie să dăm 4-5 goluri pe meci, ca să câștigăm și noi. Îngrijorat în privința luptei pentru titlu? Am fi penibili să vorbim de titlu, când Craiova e la 14 puncte. N-avem nicio șansă acum! Mai întâi, să prindem play-off-ul. Asta e obiectivul acum. Pe parcurs, poate se va schimba situația și atunci vom vorbi și despre titlu, dacă va fi cazul“, a fost declarația șocantă a mijlocașului de 30 de ani.

Acesta și-a îndreptat apoi atenția spre returul cu Aberdeen (joi, ora 21.30, Pro TV și VOYO) în play-off-ul Europa League. În tur, în Scoția, partida s-a terminat la egalitate: 2-2.

„Noi trebuie să ne concentrăm pe meciul de joi, să uităm de aceste meciuri. Trebuie să câștigăm pentru suporterii noștri cărora le cer scuze, în numele echipei. Trebuie să ne revenim pentru că fanii sunt obișnuiți cu victorii. Cu siguranță, nu va fi un meci ușor cu Aberdeen. Dar, dacă vom fi bine noi și vom juca, din nou, cu determinare, eu zic că avem șanse mari să câștigăm. Plus că vom avea avantajul susținerii suporterilor, în retur. Din păcate, am luat goluri, în toate meciurile, și sper să reparam lucrurile, la capitolul acesta“, a adăugat Tănase.

