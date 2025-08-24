Veste proastă pentru FCSB înaintea returului cu Aberdeen! Experții le taie aripile roș-albaștrilor

SPORT.RO
FCSB a obținut doar o remiză pe terenul lui Aberdeen, scor 2-2, în prima manșă din play-off-ul Europa League.

Astfel, echipa calificată în faza principală a competiției se va decide în urma returului de la București, programat joi, de la 21:30, LIVE pe VOYO.

FCSB nu este în primele 10 echipe cu cele mai mari șanse de calificare în Europa League

În meciul tur, roș-albaștrii au condus cu 2-0 până în minutul 61 în inferioritate numerică. Bîrligea și Olaru au marcat golurile campioanei României, care a fost nevoită să joace în zece din minutul 39, după eliminarea lui Juri Cisotti. Scoțienii au restabilit egalitatea după golurile semnate de Polvara și Sokler.

Statisticienii de la Football Meets Data au calculat în urma primului meci cu Aberdeen că șansele roș-albaștrilor de a se califica în grupa unică din Europa League sunt de 68%, având în vedere că echipa patronată de Gigi Becali este mai valoroasă din punct de vedere al lotului și va avea și avantajul terenului propriu în meciul retur.

Cu toate acestea, FCSB nu se află în primele 10 echipe din play-off-ul competiției cu cele mai mari șanse de a obține un bilet în faza principală, acolo unde roș-albaștrii au impresionat în sezonul precedent.

În cazul în care va pierde returul cu Aberdeen, FCSB va evolua în faza principală din Conference League, acolo unde are șanse să ajungă și Universitatea Craiova.

Echipele cu cele mai mari șanse de a se califica în faza principală Europa League

  • 99.99% - Braga
  • 99.9% - Midtjylland
  • 99.8% - Sturm Graz
  • 99.7% -  Genk
  • 99% - Utrecht
  • 97% -  Malmö
  • 96% - Rangers
  • 91% - Ferencvaros
  • 88% - Maccabi TA
  • 85% - Young Boys

VIDEO Rezumat Aberdeen - FCSB 2-2

