Tragerea la sorți cel puțin controversată, în urma căreia s-au decis meciurile din play-off-ul Cupei României, a ajuns subiect de discuție în presa internațională, chiar și în The Sun!

După tragerea la sorți de la Casa Fotbalului, a izbucnit un scandal pe rețelele social media cu Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al Federației Române de Fotbal (FRF), în prim-plan. Recent, mai nou, și presa internațională a reacționat la rândul ei, iar The Sun a fost foarte dură!

În timp ce oficialul amesteca bilele din bol cu mâna dreaptă, Bodescu ar fi ascuns cu stânga o altă bilă, pe care apoi a extras-o, fără ca aceasta să fi făcut parte din procedura de amestecare.

În mediul online a circulat, ulterior, un clip cu acest moment care s-a viralizat rapid.

Presa internațională se amuză pe seama tragerii la sorți pentru play-off-ul Cupei României

The Sun a caracterizat în cuvinte dure imaginile pe care le-a văzut la tragerea la sorți pentru stabilirea play-off-ului Cupei României. ”Urmăriți ’cea mai trucată tragere la sorți a Cupei de Fotbal DINTOTDEAUNA’, în timp ce fanii uimiți spun ’nici măcar nu ascund trucarea’ ”, a fost titlul publicat în The Sun.

Apoi, în articol, publicația britanică a notat printre altele: ” O tragere la sorți pentru Cupa României a atras acuzații de trucare din cauza modului bizar în care a fost extrasă.

Controversa a apărut în urma tragerii la sorți a play-off-ului Cupei României, de marți.

Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al Federației Române de Fotbal, poate fi văzut în videoclip încercând să amestece bilele într-un bol de loterie mic și supraîncărcat.

Gazda extrage bila cu Farul Constanță, care ocupă în prezent locul șase în prima divizie a României, SuperLiga. Bodescu începe, apoi, să amestece bilele, dar pare să rămână întotdeauna în contact cu o anumită bilă în timp ce o amestecă prin grămadă.

Apoi, extrage mingea și o deschide, anunțând că Constanța va înfrunta în cupă echipa de liga a doua, Corvinul Hunedoara (...)

Federația Română de Fotbal respinge categoric orice încercare de a crea impresia că a existat vreun favoritism sau aranjament la tragerea la sorți.

Meciul în cauză este programat să înceapă joi seara.”

FRF, comunicat după tragerea la sorți

Federația Română de Fotbal a emis un comunicat la câteva ore după ce s-a sfârșit tragerea la sorți prin care a explicat situația tensionată de la Casa Fotbalului de marți.

Federația Română de Fotbal a stabilit prin tragere la sorți, marți, meciurile din play-off-ul Cupei României.

Din această fază a Cupei României participă și cluburi din Superliga, 8 la număr, toate repartizate în urna A. În urna B s-au aflat cluburile din eșaloanele inferioare.

Meciurile din play-off-ul Cupei României

• Farul Constanța - Corvinul Hunedoara

• FK Csikszereda - FC Voluntari

• Petrolul Ploiești - Poli Iași

• UTA Arad - Steaua București

• FC Botoșani - Unirea Alba Iulia

• Metaloglobus - Câmpulung Muscel

• Unirea Slobozia - Sănătatea Servicii-Publice

• FC Argeș - Agricola Borcea

• Gloria Bistrița - CSO Băicoi

• CS Afumați - Sporting Liești

• Concordia Chiajna - Vulturii Fărcășești

• Metalul Buzău - Ceahlăul Piatra Neamț

• CSC Dumbrăvița - FC Bihor

• CSM Olimpia Satu Mare - CSM Slatina

• CS Dinamo București - SSU Politehnica Timișoara

• Șoimii Gura Humorului - Sepsi OSK

La duelurile în manșă unică din play-off-ul Cupei României, echipa gazdă va fi formația de eșalon inferior sau cea care în sezonul trecut s-a clasat mai slab.

Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17:30. Excepție vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit ulterior.

