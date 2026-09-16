Octavian Popescu a ajuns la Levadiakos după un început modest de sezon la FCSB. Fotbalistul nu a mai prins lotul pentru ultimele trei meciuri oficiale ale campioanei înaintea plecării în Grecia.

Acolo, va fi antrenat de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, cu care a lucrat o bună perioadă de timp la FCSB. Mutarea s-a realizat sub formă de împrumut, până în vară, deoarece Becali nu a renunțat la ideea de a scoate o sumă fabuloasă în schimbul lui Tavi Popescu.

Victor Pițurcă: ”Tavi Popescu intrase într-un con de umbră”

Victor Pițurcă, fostul selecționer al României, vede cu ochi buni această mutare pentru Octavian Popescu, mai ales că a fost într-o scădere de formă în ultima perioadă.

„Da, pentru că intrase într-un con de umbră. La FCSB nu mai juca la nivelul pe care l-a avut la început. Nu mai erai de mare încredere pentru echipă, cu toate că mi s-a părut că în acest sezon a început foarte bine.

Mie mi s-a părut printre cei mai buni, dacă nu, cel mai bun jucător. Nu știu ce s-a întâmplat de a ieșit din echipă, probabil comportamentul. Poate că a fost accidentat, nu știu ce s-a întâmplat.

Face bine această plecare, va fi o experiență nouă pentru el și sper ca la noua lui echipă din Grecia să fie un nou început”, a spus Victor Pițurcă, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Situația echipei lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii este însă complicată. Levadiakos ocupă ultima poziție în campionatul Greciei, cu un singur punct după primele patru etape. Formația a încheiat sezonul trecut pe locul 6 și are nevoie de rezultate pentru a ieși din partea de jos a clasamentului.

Octavian Popescu a jucat opt partide pentru FCSB în actuala stagiune. A marcat un gol și a oferit patru pase decisive.

În vârstă de 23 de ani, fotbalistul este cotat la 600.000 de euro și are în palmares două titluri de campion al României cu FCSB.