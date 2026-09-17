EXCLUSIV Emma Răducanu va ieși din top 100 WTA: Johanna Konta a comentat pentru Sport.ro situația finalistei de la Cluj

Emma Răducanu va ieși din top 100 WTA: Johanna Konta a comentat pentru Sport.ro situația finalistei de la Cluj Tenis
Marcu Czentye
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Fost număr 4 WTA, Johanna Konta a vorbit despre Emma Răducanu și iminenta ieșire din top 100 mondial.

TAGS:
emma raducanuTOP 100 WTAMarea BritanieJohanna KontaTenis WTAclasament WTA
Din articol

Lotul Marii Britanii de Cupa Billie Jean King a făcut, fără Emma Răducanu (23 de ani, 89 WTA), deplasarea la Shenzhen, unde va participa la turneul final, programat în săptămâna 22-27 septembrie.

Campioana US Open 2021 a suferit o fractură de stres la picior, iar ieșirea din top 100 WTA se arată inevitabilă, în contextul dat, în care va rata inclusiv întrecerea WTA 1000 de la Wuhan.

Emma Răducanu, fără meci oficial din 14 iunie, când a pierdut finala de la Queen's

Cu turneele de mare șlem de la Wimbledon și New York ratate, Emma Răducanu vede tot mai crescute șansele de a nu mai juca vreun meci oficial, în partea finală a sezonului 2026.

Număr 89 WTA, cu doar 11 victorii și un total de 21 de partide oficiale disputate în acest an, Emma Răducanu coboară până pe locul 97 mondial, în clasamentul actualizat, iar ieșirea din prima sută ierarhică pare doar o chestiune de timp.

Emma Răducanu

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Johanna Konta, despre întoarcerea Emmei Răducanu

În exclusivitate pentru Sport.ro, fostul număr 4 WTA, Johanna Konta, a vorbit despre situația delicată a Emmei Răducanu și despre maniera în care s-ar putea desfășura întoarcerea acesteia în circuit.

Wildcardurile, ușor de obținut pentru Emma Răducanu, crede Johanna Konta

„Din punctul ei de vedere, ca formă sportivă și ritm competițional, va exista un punct zero, de plecare, de la care își va reconstrui jocul.

Dar. în ceea ce privește poziția sa în clasament, nu știu cât o va afecta, sinceră să fiu. Pentru că are un brand, o imagine, multe persoane și fani care o urmăresc; de exemplu, cred că îi va fi ușor să primească invitații de joc.

Nu cred că va fi obligată să se chinuie pentru a reveni în top. Nu cred că va trebui să joace turnee Challenger, dacă nu va dori. Asta depinde de ea și de echipa ei. 

Nu cred că, dacă va ieși din top 100 WTA, contează neapărat, atunci când va reveni în circuit și va fi aptă de joc,” a declarat Johanna Konta pentru Sport.ro, într-un interviu intermediat de Eurosport.

În acest an, Emma Răducanu a reușit primele finale, după rezultatul măreț de la US Open 2021. Sportiva din Marea Britanie a fost învinsă de Sorana Cîrstea, în finala Transylvania Open 2026, 6-0, 6-2, iar, în finala turneului de la Queen's, a fost întrecută de croata Donna Vekic, scor 6-0, 7-6 (6).

Turneele de mare șlem din tenis pot fi urmărite pe Eurosport și HBO Max.

Johanna Konta

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