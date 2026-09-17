Lotul Marii Britanii de Cupa Billie Jean King a făcut, fără Emma Răducanu (23 de ani, 89 WTA), deplasarea la Shenzhen, unde va participa la turneul final, programat în săptămâna 22-27 septembrie.

Campioana US Open 2021 a suferit o fractură de stres la picior, iar ieșirea din top 100 WTA se arată inevitabilă, în contextul dat, în care va rata inclusiv întrecerea WTA 1000 de la Wuhan.

Emma Răducanu, fără meci oficial din 14 iunie, când a pierdut finala de la Queen's

Cu turneele de mare șlem de la Wimbledon și New York ratate, Emma Răducanu vede tot mai crescute șansele de a nu mai juca vreun meci oficial, în partea finală a sezonului 2026.

Număr 89 WTA, cu doar 11 victorii și un total de 21 de partide oficiale disputate în acest an, Emma Răducanu coboară până pe locul 97 mondial, în clasamentul actualizat, iar ieșirea din prima sută ierarhică pare doar o chestiune de timp.