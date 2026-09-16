În startul acestui sezon din Turcia, Ianis Hagi nu a fost folosit deloc în primele două etape. Ulterior, a strâns în total aproximativ 90 de minute pe parcursul următoarelor trei jocuri, iar la partida cu Goztepe (2-2), din weekend, a reușind și un assist.

Ce a spus Gică Hagi despre Ianis Hagi înaintea primelor 4 meciuri din Liga Națiunilor

Într-o conferință de presă susținută miercuri, Gică Hagi a recunoscut că probleme cu mai mulți fotbaliști români din străinătate care prind puține minute, cum ar fi Daniel Bîrligea, Darius Olaru, Valentin Mihăilă sau Ianis Hagi.

Întrebat punctual despre Ianis, selecționerul a spus: "E la fel ca toți ceilalți. El face parte din grupul acela al jucătorilor cu experiență internațională la nivelul cel mai mare, așa cum au și alți băieți. Veți vedea vineri lista care va fi. Dacă el va fi în lista asta, înseamnă că avem încredere în el și în toți cei care vor fi pe listă că ne pot ajuta și ne pot face să câștigăm meciurile".

Anterior, Gică Hagi a transmis că tocmai experiența internațională va fi cel mai important criteriu în stabilirea lotului final pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, cu Suedia (dublă), Bosnia și Polonia.

Selecționerul a stabilit deja o listă extinsă pentru aceste patru jocuri, iar lotul final va fi anunțat vineri.