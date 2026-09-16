În startul acestui sezon din Turcia, Ianis Hagi nu a fost folosit deloc în primele două etape. Ulterior, a strâns în total aproximativ 90 de minute pe parcursul următoarelor trei jocuri, iar la partida cu Goztepe (2-2), din weekend, a reușind și un assist.
Ce a spus Gică Hagi despre Ianis Hagi înaintea primelor 4 meciuri din Liga Națiunilor
Într-o conferință de presă susținută miercuri, Gică Hagi a recunoscut că probleme cu mai mulți fotbaliști români din străinătate care prind puține minute, cum ar fi Daniel Bîrligea, Darius Olaru, Valentin Mihăilă sau Ianis Hagi.
Întrebat punctual despre Ianis, selecționerul a spus: "E la fel ca toți ceilalți. El face parte din grupul acela al jucătorilor cu experiență internațională la nivelul cel mai mare, așa cum au și alți băieți. Veți vedea vineri lista care va fi. Dacă el va fi în lista asta, înseamnă că avem încredere în el și în toți cei care vor fi pe listă că ne pot ajuta și ne pot face să câștigăm meciurile".
Anterior, Gică Hagi a transmis că tocmai experiența internațională va fi cel mai important criteriu în stabilirea lotului final pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, cu Suedia (dublă), Bosnia și Polonia.
Selecționerul a stabilit deja o listă extinsă pentru aceste patru jocuri, iar lotul final va fi anunțat vineri.
Cum arată lotul preliminar al României
Lista anunțată de Gică Hagi cuprinde nu mai puțin de 48 de jucători și cuprinde mai mulți fotbaliști care nu și-au făcut încă debutul la prima reprezentativă, cum ar fi Valentin Cojocaru, Laurențiu Popescu, Andrei Mărginean, Marius Corbu, Constantin Grameni, Rareș Ilie, Ianis Stoica sau Alexandru Musi.
PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);
MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);
ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).
Ce meciuri va disputa România la prima acțiune din Nations League
- Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena)
- Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională)
- Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy)
- Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională)
Programul complet al României din Nations League
Tricolorii vor începe campania în deplasare contra Suediei și o vor încheia tot în afara granițelor țării contra Bosniei.
- Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
- Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
- Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
- Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
- Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
- Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia