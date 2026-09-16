VIDEO Ianis, convocat cu puține minute? Ce a spus selecționerul Hagi înaintea meciurilor din Liga Națiunilor

Ianis, convocat cu puține minute? Ce a spus selecționerul Hagi înaintea meciurilor din Liga Națiunilor Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ianis Hagi (27 de ani) a prins puține minute în startul acestui sezon, la Alanyaspor, iar selecționerul Gică Hagi a vorbit despre situația mijlocașului.

TAGS:
Ianis HagiEchipa NationalaGica Hagi
Din articol

În startul acestui sezon din Turcia, Ianis Hagi nu a fost folosit deloc în primele două etape. Ulterior, a strâns în total aproximativ 90 de minute pe parcursul următoarelor trei jocuri, iar la partida cu Goztepe (2-2), din weekend, a reușind și un assist.

Ce a spus Gică Hagi despre Ianis Hagi înaintea primelor 4 meciuri din Liga Națiunilor

Într-o conferință de presă susținută miercuri, Gică Hagi a recunoscut că probleme cu mai mulți fotbaliști români din străinătate care prind puține minute, cum ar fi Daniel Bîrligea, Darius Olaru, Valentin Mihăilă sau Ianis Hagi.

Întrebat punctual despre Ianis, selecționerul a spus: "E la fel ca toți ceilalți. El face parte din grupul acela al jucătorilor cu experiență internațională la nivelul cel mai mare, așa cum au și alți băieți. Veți vedea vineri lista care va fi. Dacă el va fi în lista asta, înseamnă că avem încredere în el și în toți cei care vor fi pe listă că ne pot ajuta și ne pot face să câștigăm meciurile".

Anterior, Gică Hagi a transmis că tocmai experiența internațională va fi cel mai important criteriu în stabilirea lotului final pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, cu Suedia (dublă), Bosnia și Polonia.

Selecționerul a stabilit deja o listă extinsă pentru aceste patru jocuri, iar lotul final va fi anunțat vineri.

Publicitate

Cum arată lotul preliminar al României

Lista anunțată de Gică Hagi cuprinde nu mai puțin de 48 de jucători și cuprinde mai mulți fotbaliști care nu și-au făcut încă debutul la prima reprezentativă, cum ar fi Valentin Cojocaru, Laurențiu Popescu, Andrei Mărginean, Marius Corbu, Constantin Grameni, Rareș Ilie, Ianis Stoica sau Alexandru Musi.

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).

Ce meciuri va disputa România la prima acțiune din Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena) 
  • Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) 
  • Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy) 
  • Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională)

Programul complet al României din Nations League

Tricolorii vor începe campania în deplasare contra Suediei și o vor încheia tot în afara granițelor țării contra Bosniei.

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Povestea bunicii care și-a făcut primul pașaport la 91 de ani. După 5 ani, se pregătește să ajungă pe al șaptelea continent
Povestea bunicii care și-a făcut primul pașaport la 91 de ani. După 5 ani, se pregătește să ajungă pe al șaptelea continent
ULTIMELE STIRI
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Atenție, Gică Hagi! Graham Potter a anunțat lotul definitiv al Suediei pentru meciul cu România
Atenție, Gică Hagi! Graham Potter a anunțat lotul definitiv al Suediei pentru meciul cu România
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Problemă pentru FCSB! Marele defect al lui Denis Drăguș: „Asta mi-au spus cei din Turcia”

Problemă pentru FCSB! Marele defect al lui Denis Drăguș: „Asta mi-au spus cei din Turcia”

Ce notă a primit Drăgușin după Fiorentina - Pisa 3-0: ”Impecabil”

Ce notă a primit Drăgușin după Fiorentina - Pisa 3-0: ”Impecabil”

Gigi Becali, reacție în stilul caracteristic după ce a auzit că finala Europa League se va juca la București

Gigi Becali, reacție în stilul caracteristic după ce a auzit că finala Europa League se va juca la București

OUT pentru Craiova - FCSB! Dezvăluirea lui Mihai Stoica: „Are o gaură în picior”

OUT pentru Craiova - FCSB! Dezvăluirea lui Mihai Stoica: „Are o gaură în picior”

Nota primită de Andrei Rațiu, după ce Rayo Vallecano a învins-o pe Espanyol

Nota primită de Andrei Rațiu, după ce Rayo Vallecano a învins-o pe Espanyol



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”
Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”
Alte subiecte de interes
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
CITESTE SI
Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

stirileprotv Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

stirileprotv Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

stirileprotv Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!