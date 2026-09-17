Hapoel Beer Sheva, formație care nu poate juca în Israel meciurile de pe teren propriu, a ales să își dispute partidele din faza principală Europa League pe stadionul celor de la Rapid. Miercuri seară, partida cu Dinamo Zagreb s-a încheiat la egalitate, 0-0.

Presa croată, surprinsă de atmosfera "bizară" din Giulești de la Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb

Având în vedere că partida s-a disputat pe teren neutru, la meci au asistat doar 1.102 spectatori, conform raportului oficial UEFA. Presa croată a rămas surprinsă de "atmosfera bizară" din Giulești și de dispozitivul de securitate disproporționat.

"Atmosferă bizară la București. Aproape mai mulți polițiști și forțe de ordine decât spectatori", a titrat publicația croată Germanijak, care a remarcat că nu a existat niciun fel de incident între suporteri.

"Impresia este că în stadion și în jurul lui au fost mai mulți stewarzi și polițiști decât spectatori, fiind prezente chiar și forțele speciale, pentru orice eventualitate. Acestea au patrulat întreaga zi și prin oraș, tot preventiv, deși nu a fost nevoie să intervină.

Nici membrii Bad Blue Boys (n.r - ultrașii lui Dinamo Zagreb) nu au ocupat în număr mare cafenelele și nu au făcut gălăgie. I-am văzut în grupuri mai mici, comportându-se mai degrabă ca niște turiști care vizitau obiectivele orașului. La fel și israelienii, care s-au plimbat liniștiți prin București și s-au bucurat de specialitățile culinare. Iar poliția era prezentă la fiecare colț", au mai scris croații.