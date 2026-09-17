GALERIE FOTO Au venit în Giulești pentru Europa League și au rămas mască "Bizar!" Cum a fost numit stadionul Rapidului

Au venit în Giulești pentru Europa League și au rămas mască &quot;Bizar!&quot; Cum a fost numit stadionul Rapidului Europa League
SPORT.RO
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România găzduiește meciuri de Europa League în acest sezon, chiar dacă Superliga nu are nicio reprezentantă în această competiție.

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hapoel beer shevaDinamo ZagrebRapidGiulesti
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Hapoel Beer Sheva, formație care nu poate juca în Israel meciurile de pe teren propriu, a ales să își dispute partidele din faza principală Europa League pe stadionul celor de la Rapid. Miercuri seară, partida cu Dinamo Zagreb s-a încheiat la egalitate, 0-0.

Presa croată, surprinsă de atmosfera "bizară" din Giulești de la Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb

Având în vedere că partida s-a disputat pe teren neutru, la meci au asistat doar 1.102 spectatori, conform raportului oficial UEFA. Presa croată a rămas surprinsă de "atmosfera bizară" din Giulești și de dispozitivul de securitate disproporționat.

"Atmosferă bizară la București. Aproape mai mulți polițiști și forțe de ordine decât spectatori", a titrat publicația croată Germanijak, care a remarcat că nu a existat niciun fel de incident între suporteri.

"Impresia este că în stadion și în jurul lui au fost mai mulți stewarzi și polițiști decât spectatori, fiind prezente chiar și forțele speciale, pentru orice eventualitate. Acestea au patrulat întreaga zi și prin oraș, tot preventiv, deși nu a fost nevoie să intervină.

Nici membrii Bad Blue Boys (n.r - ultrașii lui Dinamo Zagreb) nu au ocupat în număr mare cafenelele și nu au făcut gălăgie. I-am văzut în grupuri mai mici, comportându-se mai degrabă ca niște turiști care vizitau obiectivele orașului. La fel și israelienii, care s-au plimbat liniștiți prin București și s-au bucurat de specialitățile culinare. Iar poliția era prezentă la fiecare colț", au mai scris croații.

Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb, în Giulești

Foto: Imago

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Pancu e confirmat de antrenorul lui Hapoel: "Toți jucătorii s-au plâns de gazon"

Săptămâna trecută, Daniel Pancu avea un discurs dur la adresa stării gazonului din Giulești.

"Gazonul e de liga a treia spre a patra. E rușinos ce se întâmplă. Nu știu cine se ocupă de întreținerea gazonului, dar văd o singură posibilitatea - schimbarea totală a gazonului", spunea Pancu.

După duelul de miercuri seara din Europa League, de starea gazonului a vorbit și Ran Kozuch (45 de ani), antrenorul celor de la Hapoel Beer Sheva.

"Terenul ne-a afectat puțin. Toți jucătorii s-au plâns de starea gazonului", a spus Kozuch, potrivit Sport5.

Cu ce stadion e comparată arena din Giulești

"Stadionul Rapidului este o variantă mai proastă a Opus Arena", au mai scris jurnaliștii de la Germanijak.

Opus Arena este un stadion nou din Croația, inaugurat în 2023, și casă a celor de la NK Osijek. Are o capacitate de 13.000 de locuri și a costat aproximativ 65 de milioane de euro.

Opus Arena

Foto: Imago

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