FCSB a început sezonul mult sub așteptări, iar plecările au fost numeroase în această vară: Florin Tănase, Darius Olaru, Mihai Lixandru și Daniel Bîrligea fiind doar unele dintre numele importante care au părăsit formația roș-albastră în perioada de mercato.

Gigi Becali, anunț despre Denis Drăguș

În contextul în care crizei parcurse de FCSB în SuperLiga, Gigi Becali s-a hotărât să investească în transferuri. În acest context, Denis Drăguș, Karlo Muhar și Meriton Korenica au fost legitimați.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 16 septembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog în direct cu Gigi Becali, patronul FCSB.

Denis Drăguș a debutat în remiza cu Petrolul Ploiești. Deși specialiștii îl vedeau pe jucător ca vârf în centrul ofensivei, Marius Baciu l-a introdus pe poziția de bandă stângă. După primele minute bifate în tricoul FCSB, Gigi Becali a hotărât: Drăguș va fi folosit ca număr 9.

Totuși, Gigi Becali nu a dezvăluit partida în care se va produce schimbarea, asta deoarece nu vrea ca adversarele să aibă un avantaj. Omul de afaceri a expus că Drăguș va fi ajutat în ofensivă de Miculescu și Korenica.

„Da, mă, tată, eu l-am luat în bandă, dar dacă toată lumea zice că e vârf... Eu nu sunt mai specialist, nu știu mai bine ca Mutu, ca Hagi, ca Iordănescu sau ca Șumudică. Nu știu mai bine ca ei. Atunci, dacă ei toți spun că e vârf, atunci va juca vârf!

Pe Korenica în stânga nu am cum să îl scot, în dreapta nu pot să îl scot pe David Miculescu, că e prea fotbalist! Drăguș trebuie să joace vârf. Vedem. Nu știu deocamdată eu ce va juca. Drăguș are viteză, vine din banda stângă în viteză. Păi ce fac? Trebuie să îl încerc! O să îl încerc un meci, două.

Poate să joace vârf când joacă cu Craiova sau când joacă cu Dinamo sau când joacă cu Rapid, nu știu eu, la ora asta nu știu. Habar n-am. Bine, mă, acum știu, dar treaba e că nu vreau să zic, să nu afle ăia de la Craiova! Păi ce să fac? Că nu trebuie să știe ăia ce va juca Drăguș. Păi ce să facem?”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.