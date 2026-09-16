Campionatul Mondial din 2026 a fost unul demn de povestit nepoților. Turneul final a avut loc în SUA, Canada și Mexic, iar Spania a reușit să pună mâna pe trofeu după ce a învins-o în finală pe Argentina.

Luis de la Fuente, la mare căutare după ce Spania a cucerit CM 2026

Spania este cea mai în formă echipă națională. Ibericii au cucerit, pe lângă Campionatul Mondial din 2026, Campionatul European din 2024, turneu final unde a fost prezentă și România.

Cum rezultatele au fost foarte bune, Federația Spaniolă de Fotbal dorește să îi prelungească înțelegerea lui Luis de la Fuente. Selecționerului i-a fost pregătit un contract scadent în 2030.

Președintele Federației Spaniole de Fotbal, Rafael Louzan, a transmis că Luis de la Fuente este „cel mai bun antrenor din istoria naționalei”, astfel că este de așteptat ca prelungirea să fie semnată cât de curând.

„Avem cel mai bun antrenor din istoria noastră, rezultatele o garantează. Finalizăm acordul pentru ca el să rămână alături de noi încă câțiva ani”, a declarat Rafael Louzan, citat de Fabrizio Romano.