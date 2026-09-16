Reacția francezilor după ce au aflat că Bucureștiul a obținut finala Europa League în detrimentul Parc des Princes

Comitetul Executiv UEFA a stabilit, marți, ca Arena Națională să găzduiască finala Europa League din 2028. Va fi a doua finală de Europa League găzduită de cel mai mare stadion din România, după cea din 2012. Atunci, Atletico Madrid învinge Athletic Bilbao, la București, scor 3-0.

Ce scrie L'Équipe după ce Parisul a pierdut organizarea finalei Europa League în dauna Bucureștiului

Pentru organizarea finalei Europa League din 2028 și-au depus candidatura România (Arena Națională, București), Franța (Parc des Princes, Paris), Italia (Juventus Stadium, Torino) și Serbia (National Stadium, Belgrad). De menționat însă că o țară a putut candida pentru mai multe finale europene.

Serbia a obținut și ea o finală de Europa League, cea din 2029, în timp ce italienii se vor mulțumi cu ultimul act al Conference League din 2029, pe stadionul lui Juventus.

În schimb, Franța nu s-a ales cu nimic, chiar dacă a aplicat pentru ambele finale din Europa League, 2028 și 2029. Despre subiect a scris și ziarul L'Équipe, care dezvăluie că autoritățile au depus eforturi serioase pentru a-l convinge pe președintele UEFA, Aleksander Ceferin.

"După 1998, urma 2028 sau 2029? Aceasta era speranța Federației Franceze de Fotbal (FFF), care își depusese candidatura la UEFA pentru organizarea finalei Europa League din 2028 și/sau 2029 pe Parc des Princes din Paris. Ultima finală găzduită de stadionul lui PSG în competiția care la acea vreme se numea încă Cupa UEFA a avut loc pe 6 mai 1998, când Inter Milano a învins-o pe Lazio cu 3-0.

Candidatura Federației Franceze de Fotbal beneficiase de sprijinul regiunii Île-de-France. Autoritatea regională i-a trimis o scrisoare lui Aleksander Ceferin, președintele UEFA, semnată de Valerie Pecresse, președinta regiunii, prin care îl asigura că va facilita demersurile necesare. Aceasta s-a oferit chiar să asigure legătura dintre diferitele părți implicate pentru ca dosarul de candidatură să aibă succes. În cele din urmă, au fost alese Bucureștiul, cu Arena Națională, pentru 2028 și Belgradul, cu Stadionul Național, pentru 2029", a scris L'Équipe.