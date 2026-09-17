VIDEO EXCLUSIV A văzut lotul lui Hagi și e convins. Cum va arăta primul 11 al României în Nations League: "Îl știu pe de rost!"

A văzut lotul lui Hagi și e convins. Cum va arăta primul 11 al României în Nations League: &quot;Îl știu pe de rost!&quot; Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România se pregătește de primele meciuri din Liga Națiunilor, unde adversare vor fi Suedia, Bosnia și Polonia.

TAGS:
Echipa NationalaLiga NatiunilorCiprian MaricaGica Hagi
Din articol

Gică Hagi va anunța vineri lotul final al României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, contra Suediei (dublă), Bosniei și Poloniei. Anterior, selecționerul a stabilit un lot extins care cuprinde nu mai puțin de 48 de jucători.

Ciprian Marica a făcut primul 11 al României: "Îl știu pe de rost"

La conferința de presă susținută miercuri, Gică Hagi a transmis că sunt șanse mari să schimbe masiv primul 11 de la meci la meci, având în vedere că vor fi programate nu mai puțin de 4 meciuri în decurs de 10 zile.

Chiar și așa, Ciprian Marica este de părere că selecționerul nu poate veni cu prea multe surprize. Fostul atacant al echipei naționale a conturat un prim 11 și are o singură necunoscută, cea legată de mijlocașul care va apărea lângă Răzvan Marin și Vlad Dragomir.

În apărare și în atac, lucrurile sunt clare pentru Marica - nu vor lipsi jucătorii cu experiență de la națională, iar în centrul ofensivei ar urma să fie preferat Denis Drăguș datorită vitezei.

"Eu știu pe de rost primul 11. În poartă, Radu, e clar, n-are altă variantă. Drăgușin joacă fundaș central oricum ar fi. Bancu și Rațiu în flancuri, mă gândesc că nu o să joace Borza. Lângă Drăgușin ar putea fi un semn de întrebare, dar eu aș zice Coubiș. Ar mai fi Burcă, Ghiță. Și Eissat înțeleg că nu e un jucător rău.

După aia, în fața apărării ai sigur Răzvan Marin. Vom juca defensiv, atunci vor fi încă doi închizători, dintre care unul va fi probabil Vlad Dragomir. Apoi, joacă cu Screciu, cu Băluță sau cu Stanciu?

În benzi, îți trebuie jucători de viteză, e singura armă pe care o ai. Chiar și în Generația de Aur arma letală era contraatacul. Te gândești la Mihăilă, care are viteză de explozie. Pe partea cealaltă, Man. 

Ce ar mai putea apărea acolo? Ianis Hagi, care are execuții și destabilizează adversarul, dar trebuie să fie aproape de partea adversă. Totuși, nu e bine când te aperi cu Ianis Hagi, eu așa gândesc. Ar mai fi și David Matei, care e tânăr.

La poziția de vârf de atac ai nevoie de un jucător de viteză. Dintre toți, viteză are Drăguș. În rest, îl ai pe Bîrligea, care e jucător de bătaie, ține de minge, se luptă cu adversarul, dar joacă puțin, e destul de ieșit din formă, plictisit la FCSB în ultima perioadă. Și Louis Munteanu, care e jucător de execuție, un jucător căruia nu prea îi place să stea cu spatele la poartă. O nimerește și cu stângul, și cu dreptul, are execuții, dar trebuie să fie aproape. Totuși, nu prea îi place cu spatele la poartă și nu are viteză.

Eu nu aș juca cu Bîrligea. Eu trebuie să dau gol, să am viteză. El nu are viteză peste Drăguș, iar Louis Munteanu nu poate ține de minge și nu are viteză. Louis e jucător bun pentru națională, merită să fie, dar pentru alte partide. Eu aș juca cu un vârf de viteză, singurul pe care îl avem - Drăguș!", a spus Ciprian Marica, la VOYO Sport Live.

Publicitate

Ce meciuri va disputa România la prima acțiune din Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena) 
  • Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) 
  • Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy) 
  • Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională)

Programul complet al României din Nations League

Tricolorii vor începe campania în deplasare contra Suediei și o vor încheia tot în afara granițelor țării contra Bosniei.

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”
Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”
ULTIMELE STIRI
Bogdan Lobonț și Robert Niță, la Voyo Sport Live, de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1
Bogdan Lobonț și Robert Niță, la Voyo Sport Live, de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1
Aarhus - Dinamo, azi în Champions League! Cine este dinamovistul care revine în orașul natal
Aarhus - Dinamo, azi în Champions League! Cine este dinamovistul care revine în orașul natal
Memphis Depay și-a îngropat echipa! Ce a făcut în minutul 90+11
Memphis Depay și-a îngropat echipa! Ce a făcut în minutul 90+11
A răbufnit după criticile la adresa lui Drăgușin: "Îl îngropasem de tot acum două săptămâni, deja era pe la cimitir!"
A răbufnit după criticile la adresa lui Drăgușin: "Îl îngropasem de tot acum două săptămâni, deja era pe la cimitir!"
Marco Leu dezvăluie lecția #1 învățată de la tatăl său: amintirea cu Mihai Leu care îl face să zâmbească imediat
Marco Leu dezvăluie lecția #1 învățată de la tatăl său: amintirea cu Mihai Leu care îl face să zâmbească imediat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”

Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”

Florin Cernat a adus la FCSB un „decar” brazilian: „Cea mai mare echipă din România”. Tatăl său a fost jucător un deceniu la AC Milan

Florin Cernat a adus la FCSB un „decar” brazilian: „Cea mai mare echipă din România”. Tatăl său a fost jucător un deceniu la AC Milan

Lăsat în afara lotului, și-a anunțat retragerea de la națională chiar înainte de Suedia - România

Lăsat în afara lotului, și-a anunțat retragerea de la națională chiar înainte de Suedia - România

Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”

Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”

Decizia luată de Levadiakos după scandalul în care este implicat Tavi Popescu

Decizia luată de Levadiakos după scandalul în care este implicat Tavi Popescu

Edi Iordănescu e gata să semneze!

Edi Iordănescu e gata să semneze!



Recomandarile redactiei
A răbufnit după criticile la adresa lui Drăgușin: "Îl îngropasem de tot acum două săptămâni, deja era pe la cimitir!"
A răbufnit după criticile la adresa lui Drăgușin: "Îl îngropasem de tot acum două săptămâni, deja era pe la cimitir!"
Marco Leu dezvăluie lecția #1 învățată de la tatăl său: amintirea cu Mihai Leu care îl face să zâmbească imediat
Marco Leu dezvăluie lecția #1 învățată de la tatăl său: amintirea cu Mihai Leu care îl face să zâmbească imediat
Fotbalistul străin care a impresionat în Superligă s-a întors și a semnat în România! Anul trecut a fost aproape de o tragedie
Fotbalistul străin care a impresionat în Superligă s-a întors și a semnat în România! Anul trecut a fost aproape de o tragedie
Memphis Depay și-a îngropat echipa! Ce a făcut în minutul 90+11
Memphis Depay și-a îngropat echipa! Ce a făcut în minutul 90+11
Bogdan Lobonț și Robert Niță, la Voyo Sport Live, de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1
Bogdan Lobonț și Robert Niță, la Voyo Sport Live, de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1
Alte subiecte de interes
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
România și-a aflat ultima adversară din Nations League! Dublă victorie la baraj
România și-a aflat ultima adversară din Nations League! Dublă victorie la baraj
Spania, de neoprit! Campioana mondială a câștigat și prima ediție a Ligii Națiunilor la fotbal feminin + o româncă a fost implicată în finală
Spania, de neoprit! Campioana mondială a câștigat și prima ediție a Ligii Națiunilor la fotbal feminin + o româncă a fost implicată în finală
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Ciprian Marica l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a ieșit din Champions League: "Nu știu de ce are boala asta"
Ciprian Marica l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a ieșit din Champions League: "Nu știu de ce are boala asta"
CITESTE SI
Un vortex polar neobișnuit de puternic se formează deasupra Arcticii. Când vom vedea efectele

stirileprotv Un vortex polar neobișnuit de puternic se formează deasupra Arcticii. Când vom vedea efectele

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

stirileprotv Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

stirileprotv O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!