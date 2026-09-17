Chiar și așa, Ciprian Marica este de părere că selecționerul nu poate veni cu prea multe surprize. Fostul atacant al echipei naționale a conturat un prim 11 și are o singură necunoscută, cea legată de mijlocașul care va apărea lângă Răzvan Marin și Vlad Dragomir.

La conferința de presă susținută miercuri , Gică Hagi a transmis că sunt șanse mari să schimbe masiv primul 11 de la meci la meci, având în vedere că vor fi programate nu mai puțin de 4 meciuri în decurs de 10 zile.

Gică Hagi va anunța vineri lotul final al României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, contra Suediei (dublă), Bosniei și Poloniei. Anterior, selecționerul a stabilit un lot extins care cuprinde nu mai puțin de 48 de jucători.

În apărare și în atac, lucrurile sunt clare pentru Marica - nu vor lipsi jucătorii cu experiență de la națională, iar în centrul ofensivei ar urma să fie preferat Denis Drăguș datorită vitezei.

"Eu știu pe de rost primul 11. În poartă, Radu, e clar, n-are altă variantă. Drăgușin joacă fundaș central oricum ar fi. Bancu și Rațiu în flancuri, mă gândesc că nu o să joace Borza. Lângă Drăgușin ar putea fi un semn de întrebare, dar eu aș zice Coubiș. Ar mai fi Burcă, Ghiță. Și Eissat înțeleg că nu e un jucător rău.

După aia, în fața apărării ai sigur Răzvan Marin. Vom juca defensiv, atunci vor fi încă doi închizători, dintre care unul va fi probabil Vlad Dragomir. Apoi, joacă cu Screciu, cu Băluță sau cu Stanciu?

În benzi, îți trebuie jucători de viteză, e singura armă pe care o ai. Chiar și în Generația de Aur arma letală era contraatacul. Te gândești la Mihăilă, care are viteză de explozie. Pe partea cealaltă, Man.

Ce ar mai putea apărea acolo? Ianis Hagi, care are execuții și destabilizează adversarul, dar trebuie să fie aproape de partea adversă. Totuși, nu e bine când te aperi cu Ianis Hagi, eu așa gândesc. Ar mai fi și David Matei, care e tânăr.

La poziția de vârf de atac ai nevoie de un jucător de viteză. Dintre toți, viteză are Drăguș. În rest, îl ai pe Bîrligea, care e jucător de bătaie, ține de minge, se luptă cu adversarul, dar joacă puțin, e destul de ieșit din formă, plictisit la FCSB în ultima perioadă. Și Louis Munteanu, care e jucător de execuție, un jucător căruia nu prea îi place să stea cu spatele la poartă. O nimerește și cu stângul, și cu dreptul, are execuții, dar trebuie să fie aproape. Totuși, nu prea îi place cu spatele la poartă și nu are viteză.

Eu nu aș juca cu Bîrligea. Eu trebuie să dau gol, să am viteză. El nu are viteză peste Drăguș, iar Louis Munteanu nu poate ține de minge și nu are viteză. Louis e jucător bun pentru națională, merită să fie, dar pentru alte partide. Eu aș juca cu un vârf de viteză, singurul pe care îl avem - Drăguș!", a spus Ciprian Marica, la VOYO Sport Live.