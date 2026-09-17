Sunderland a dispus aseară de AZ Alkmaar cu 1-0, în prima etapă din grupa unică (”faza ligii”) din Europa League, într-o atmosferă fantastică pe Stadium of Light.

Unicul gol a fost reuşit de Enzo Le Fée (66 - din penalty) (foto sus).

A fost prima victorie europeană după 53 de ani pentru Sunderland! Englezii au mai participat în Cupa Cupelor în sezonul 1973-1974, când au jucat cu Vasas Budapesta în primul tur (1-0 și 2-0) și au fost eliminați apoi în al doilea tur de Sporting Lisabona (2-1 și 0-2).