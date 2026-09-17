Sunderland a dispus aseară de AZ Alkmaar cu 1-0, în prima etapă din grupa unică (”faza ligii”) din Europa League, într-o atmosferă fantastică pe Stadium of Light.
Unicul gol a fost reuşit de Enzo Le Fée (66 - din penalty) (foto sus).
A fost prima victorie europeană după 53 de ani pentru Sunderland! Englezii au mai participat în Cupa Cupelor în sezonul 1973-1974, când au jucat cu Vasas Budapesta în primul tur (1-0 și 2-0) și au fost eliminați apoi în al doilea tur de Sporting Lisabona (2-1 și 0-2).
Rezultatele și marcatorii de miercuri din prima etapă din grupa Europa League
Ararat-Armenia - Sparta Praga 1-4
Au marcat: Bruno Wilson 55, respectiv Tobias Guddal 20, 22, John Mercado 53, Patrik Vydra 71.
Omonia Nicosia - Celta Vigo 1-0
A marcat: Jure Balkovec 88.
AC Milan - Benfica Lisabona 0-2
Au marcat: Dodi Lukebakio 16, Jakub Kaminski 53.
Anderlecht Bruxelles - Olympique Lyon 1-2
Au marcat: Mihajlo Cvetković 61, respectiv Noah Nartey 8, Keito Nakamura 22.
Bayer Leverkusen - NK Celje 2-0
Au marcat: Svit Seslar (autogol) 15, Facundo Medina 74.
Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb 0-0, Stadion Giuleşti - Bucureşti
Olympiacos Pireu - Jagiellonia Bialystok 2-1
Au marcat: Armando Gonzalez 43, Roman Iaremciuk 84, respectiv Kajetan Szmyt 20.
Sturm Graz - Rennes 0-0
Sunderland - AZ Alkmaar 1-0
Au marcat: Enzo Le Fée 66 - penalty.
* Joi se vor disputa partidele Levski Sofia - Red Bull Salzburg, OFI Creta - Hoffenheim (ambele de la ora 19:45) şi Beşiktaş Istanbul - Olympique Marseille, Celtic Glasgow - Ferencvaros Budapesta, Crystal Palace - Lech Poznan, Juventus Torino - NEC Nijmegen, Lillestrom - Torreense, Real Sociedad - Bournemouth, Viktoria Plzen - Union Saint-Gilloise (toate de la 22:00).