FOTO ȘI VIDEO Atmosferă pur și simplu fabuloasă la Sunderland pe Stadium of Light! Prima victorie europeană după 53 de ani

Atmosferă pur și simplu fabuloasă la Sunderland pe Stadium of Light! Prima victorie europeană după 53 de ani Europa League
SPORT.RO
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Englezii au câștigat greu, din penalty, meciul cu AZ Alkmaar, la revenirea în competițiile continentale.

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SunderlandEnzo Le FéeAZ AlkmaarStadium of LightEuropa League
Din articol

Sunderland a dispus aseară de AZ Alkmaar cu 1-0, în prima etapă din grupa unică (”faza ligii”) din Europa League, într-o atmosferă fantastică pe Stadium of Light.

Unicul gol a fost reuşit de Enzo Le Fée (66 - din penalty) (foto sus).

A fost prima victorie europeană după 53 de ani pentru Sunderland! Englezii au mai participat în Cupa Cupelor în sezonul 1973-1974, când au jucat cu Vasas Budapesta în primul tur (1-0 și 2-0) și au fost eliminați apoi în al doilea tur de Sporting Lisabona (2-1 și 0-2).

Rezultatele și marcatorii de miercuri din prima etapă din grupa Europa League

Ararat-Armenia - Sparta Praga 1-4

Au marcat: Bruno Wilson 55, respectiv Tobias Guddal 20, 22, John Mercado 53, Patrik Vydra 71.

Omonia Nicosia - Celta Vigo 1-0

A marcat: Jure Balkovec 88.

AC Milan - Benfica Lisabona 0-2

Au marcat: Dodi Lukebakio 16, Jakub Kaminski 53.

Anderlecht Bruxelles - Olympique Lyon 1-2

Au marcat: Mihajlo Cvetković 61, respectiv Noah Nartey 8, Keito Nakamura 22.

Bayer Leverkusen - NK Celje 2-0

Au marcat: Svit Seslar (autogol) 15, Facundo Medina 74.

Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb 0-0, Stadion Giuleşti - Bucureşti

Olympiacos Pireu - Jagiellonia Bialystok 2-1

Au marcat: Armando Gonzalez 43, Roman Iaremciuk 84, respectiv Kajetan Szmyt 20.

Sturm Graz - Rennes 0-0

Sunderland - AZ Alkmaar 1-0

Au marcat: Enzo Le Fée 66 - penalty.

* Joi se vor disputa partidele Levski Sofia - Red Bull Salzburg, OFI Creta - Hoffenheim (ambele de la ora 19:45) şi Beşiktaş Istanbul - Olympique Marseille, Celtic Glasgow - Ferencvaros Budapesta, Crystal Palace - Lech Poznan, Juventus Torino - NEC Nijmegen, Lillestrom - Torreense, Real Sociedad - Bournemouth, Viktoria Plzen - Union Saint-Gilloise (toate de la 22:00).

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