În România, meciul Esteghlal Teheran (Iran) – Al-Sadd Doha (Qatar) a rămas în umbra partidelor disputate luna seara, FCSB – Petrolul (2-2) și Inter – Udinese (5-3).

În Asia însă, confruntarea de la Basra (Irak) – echipele iraniene nu pot juca acasă din cauza războiului cu SUA – a fost în prim-plan. Iar rezultatul final, 3-0 pentru Esteghlal, a fost „bomba“ serii în Champions League Elite, cea mai importantă competiție intercluburi din Asia. Pentru că Al-Sadd, o formație construită cu petrodolarii arabilor – numai aducerea lui Brozovic a costat 16 milioane de euro! – pornea ca mare favorită în fața unei grupări iraniene la care au fost titulari nouă localnici, plus doi străini anonimi: albanezul Asani și uzbekul Ashurmatov.

Pe teren însă, diferența colosală între cele două formații, în ceea ce privește forța financiară, nu s-a văzut. Din contră! Echipa iraniană „a măturat“ cu cea antrenată de Răzvan Lucescu: 3-0!

Presa arabă cere răbdare cu Răzvan Lucescu

Eșecul usturător în fața celor de la Esteghlal a lovit Al-Sadd Doha ca un trăsnet și dintr-un alt motiv. Până la eșecul de luni, campioana Qatarului avusese un parcurs perfect în acest sezon: cinci meciuri, cinci victorii, golaveraj 21-8!

În acest context, înfrângerea din Champions League a șifonat imaginea de „Mesia“ care s-a format pentru Răzvan Lucescu (57 de ani), în Qatar. Ales în mod repetat „Antrenorul etapei“ în Qatar Stars League, românul era considerat alegerea perfectă pentru banca tehnică, în tentativa celor de la Al-Sadd de a câștiga trofeul Champions League. Mai ales că Lucescu jr a îndeplinit acest obiectiv, în mandatul pe care l-a avut în Arabia Saudită, la Al-Hilal Riad. Atunci, Răzvan a cucerit trofeul suprem în fotbalul asiatic, în primul său sezon pe banca saudiților, cel din 2018-2019.

La Al-Sadd însă, o echipă inferioară celei pe care Răzvan Lucescu a pregătit-o în Regat, e clar că un eventual triumf în Champions League e foarte departe. Înfrângerea cu Esteghlal a confirmat această realitate. Chiar și așa, presa arabă cere răbdare cu antrenorul român. În cadrul unui editorial publicat de cel mai important ziar local, înfrângerea lui Al-Sadd de luni a fost analizată cu următoarea concluzie: Răzvan Lucescu mai are nevoie de timp.

„Dacă îl vom judeca pe Răzvan încă de pe acum, după acest meci cu Esteghlal, am face cea mai mare greșeală posibilă. Să-l comparăm pe el cu Mancini (n.r. – Roberto Mancini, antrenorul lui Al-Sadd din sezonul trecut) ar fi, de asemenea, o mare nedreptate. Când Mancini a fost numit în funcție, echipa era deja formată cu cele mai multe posturi acoperite. Chiar și așa, nici sub comanda italianului, startul în Champions League n-a fost unul fericit. Al-Sadd a pierdut în fața celor de la Al-Wahda. Abia apoi, au venit victoriile“, e primul fragment din articolul amintit.

În continuarea analizei, autorul a subliniat că Al-Sadd poate arăta mult mai bine după pauza prilejuită pentru meciurile echipelor naționale.

„Al-Sadd își va reveni după înfrângerea cu Esteghlal! După această pauză, când lotul va fi complet și Răzvan va avea timpul necesar, pentru a integra jucătorii veniți în vară, jocul poate arăta mult mai bine. Să nu uităm că Răzvan a adus deja Al-Sadd pe primul loc în campionat și a calificat-o în finala cupei. Să avem încredere în el, pentru că echipa e pe mâini bune“, a fost concluzia arabilor.

După pauza din septembrie, Al-Sadd va reveni pe teren, în Qatar Stars League, pe data de 9 octombrie. Atunci, în etapa a 5-a, echipa lui Răzvan Lucescu o va întâlni pe cea antrenată de Cosmin Contra, Al-Arabi Doha.