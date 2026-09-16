FCSB a făcut mai multe transferuri în această perioadă de mercato, iar printre noile achiziții se numără și Aymen Boutoutaou. Francezo-algerianul a venit de la FC Sochaux, din liga a doua franceză, în schimbul sumei de 1 milion de euro.

În vârstă de 25 de ani, Boutoutaou evoluează ca extremă dreapta, dar poate juca și în partea stângă. Are 1,74 metri, iar până la momentul redactării acestui articol a strâns 10 apariții pentru FCSB, cu două goluri în 542 de minute.

Nana Falemi: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”

Evoluțiile sale l-au impresionat pe Nana Falemi, dublu campion al României cu Steaua/FCSB. Fostul mijlocaș l-a urmărit pe Boutoutaou și a avut numai cuvinte de laudă pentru noul fotbalist al roș-albaștrilor.

„Boutoutaou, fii atent. Ascultă-mă. L-am văzut cu UTA. Am fost la meci. E bun rău! Cu UTA l-a băgat stânga, stânga e poziția lui. E tehnic, are siguranță. E bun rău! Îmi place foarte mult. Și vine din liga a doua din Franța! Dacă mai aduce 3-4 francezi de acolo, Steaua (n.r. - FCSB) face treabă! Dar să îi lase să joace”, a spus Nana Falemi pentru Sport.ro.

Falemi a jucat la Steaua/FCSB între 2000 și 2005. A strâns 94 de meciuri oficiale și a cucerit două titluri de campion al României.

După 2-2 cu Petrolul, FCSB ocupă locul 7 în SuperLiga, cu 12 puncte. Pentru echipa lui Marius Baciu urmează duelul cu campioana en-titre, Universitatea Craiova, în etapa a 10-a. Partida este programată sâmbătă, 19 septembrie, nu mai devreme de ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.