GALERIE FOTO Old Trafford nu mai este casa invincibilității: United a pierdut două recorduri vechi de jumătate de secol

Old Trafford nu mai este casa invincibilității: United a pierdut două recorduri vechi de jumătate de secol Fotbal extern
Marcu Czentye
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Manchester United, eliminată de Brighton din șaisprezecimile de finală ale Cupei Ligii Angliei, după ce a condus cu 2-0.

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Old TraffordManchester UnitedCupa Ligii Anglieiinvincibilitate
Din articol

Eliminare dureroasă și rușinoasă, din punct de vedere istoric, pentru Manchester United, în șaisprezecimile de finală ale Cupei Ligii Angliei.

Echipa antrenată de Michael Carrick a fost învinsă pe Old Trafford de Brighton, scor 3-2, deși a condus cu 2-0 încă din minutul 10 și până în prelungirile primei reprize.

Manchester United a avut 20 de minute la dispoziție pentru a egala și a nu pierde cele două recorduri istorice

Golurile înscrise de Shea Lacey și Mason Mount păreau să aducă o seară liniștită pe „Teatrul viselor,” dar confruntarea s-a încheiat cu United pierzând nu doar calificarea, ci și două recorduri vechi de 50, respectiv 42 de ani, prin care „diavolii roșii” se mândreau cu lucruri unice în fotbalul englez.

United, eșecuri în premieră, nemaivăzute din 1976, respectiv 1984

Pentru prima dată din 1976, Manchester United a pierdut, pe teren propriu, o partidă în care a avut avantaj de două goluri. Recordul vechi de jumătate de secol a căzut, iar, cu acesta, Old Trafford devine, începând de astăzi, un stadion mult mai puțin impunător.

Al doilea record, vechi de 42 de ani, consta în invincibilitatea lui Manchester United în meciuri în care a condus la pauză, pe Old Trafford.

United nu a mai pierdut un meci în care a condus la pauză, pe teren propriu, din 1984. De atunci, „diavolii roșii” au condus la pauză, pe Old Trafford, în 550 de ocazii, obținând 498 de victorii și 52 de egaluri, notează The Sun.

Manchester United

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Bruno Fernandes, la Manchester United / Foto IMAGO
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Fulham - Manchester United, duminică, de la 18:30, în direct pe VOYO SPORT 1

Duminică, 20 septembrie, de la 18:30, Manchester United va întâlni Fulham, într-un meci transmis exclusiv de VOYO SPORT 1.

După încheierea primelor patru etape, United ocupă locul 13 în Premier League, înregistrând o singură victorie.

Meciul cu Fulham va fi urmat de pauza internațională, iar, la reluarea Premier League, Manchester United va avea ocazia de a reveni pe drumul victoriei, în meciuri jucate pe Old Trafford, cu ocazia unei confruntări cu Tottenham Hotspur.

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