România are o listă tot mai lungă formată din jucătorii care se nasc talent și mor speranțe. Aici, și-a făcut un loc și Octavian Popescu (23 de ani).

Când și-a scos capul la FCSB, în 2020, aripa roș-albaștrilor arăta un potențial imens. Și, într-adevăr, în primele trei sezoane la FCSB, cifrele sale au fost bune. Apoi, ca în multe alte cazuri cu jucători români promițători, și cariera lui Tavi Popescu a luat-o la vale. Iar acum, el a fost împrumutat la Levadiakos, ultima clasată din Grecia, într-o tentativă de a-și relansa cariera.

Gheorghe Hagi despre Tavi Popescu: „A avut un potențial enorm“

La conferința susținută astăzi, selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a fost întrebat despre cazul Tavi Popescu. Pentru că acum, când startul campaniei din Nations League bate la ușă, un astfel de jucător a ieșit deja din vederile selecționerului. Și, mai rău de atât, numele său a ajuns să fie implicat într-un caz șocant despre consumul de gaz ilariant!

„În afară listei (n.r. – lista lărgită a naționalei) sunt mulți jucători buni, talentați. Eu pot vorbi acum doar despre cei care sunt cu mine. După aceea, vom vedea. Talentul e una, valoarea e altceva. Tavi Popescu a avut un potențial enorm. Cât timp l-a valorificat. Cât timp nu, nu mai sunt eu în măsură să vorbesc... Sunt la conferința pentru echipa națională. Haideți să rămânem la echipa națională. Să rămânem la acest cadru, nu să trecem la ce se întâmplă la cluburi“, a spus Hagi.