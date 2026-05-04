Borța a provocat în minutul 90 penalty-ul din care „U” Cluj s-a impus cu 1-0. Apărătorul lateral al piteștenilor a fost înjurat pe internet și de fanii Universității Craiova, fosta sa echipă, care l-au acuzat că a vrut să se răzbune, faultându-l intenționat pe Chipciu în contextul luptei pentru titlu.

Florin Borța: „Caracterul nu se negociază”

Aflat într-o situație complet neplăcută, Florin Borța și-a prezentat scuzele pentru greșeala sa și a garantat că nu și-ar trăda niciodată echipa.

„Am greșit. Le prezint scuze colegilor, conducerii, staff-ului și, mai ales, suporterilor lui FC Argeș. Regretul pe care îl simt acum este greu de exprimat în cuvinte.

În fotbal, o secundă poate schimba totul. Celor care îmi sunt alături în aceste momente grele le mulțumesc din suflet. Obstacolele sunt făcute să fie depășite, nu să ne doboare.

Celor care m-au blestemat pe mine și pe cei dragi, le spun că nu mi-aș trăda niciodată echipa și colegii. Mai presus de orice, vreau ca fiul meu să crească mândru de numele pe care îl poartă. Nu mi-aș păta onoarea pentru nimic în lume! CARACTERUL NU SE NEGOCIAZĂ!", a scris Florin Borța, pe Facebook.

Dani Coman l-a distrus pe Florin Borța

Înfrângerea contra Universității Cluj ar putea să îl determine pe președintele Dani Coman să o părăsească pe FC Argeș. Oficialul piteștenilor a susținut că greșeala lui Borța din minutul 90 este inadmisibilă și a dezvăluit că se gândește să își caute o echipă care să îi ofere posibilitatea de a se lupta pentru trofee.

„Părerea mea este că e inexplicabil gestul pe care l-a făcut. Nu se poate așa ceva. În minutul 90 să nu îl conduci, să blochezi centrarea și să îi dai peste picioare... E prea mult să nu te ducă pe tine capul că trebuie să blochezi centrarea și să ataci decisiv.

Nici nu contează acțiunea pe care a făcut-o Chipciu. Nu se poate să nu te ducă pe tine capul tu ca fundaș că trebuie să blochezi centrarea. Nu ai voie să îi dai peste picioare.

Este un jucător cu experiență. A jucat bine pe parcursul meciului. Am făcut un joc bun noi ca echipă atât cât putem, dar cred că această greșeală a umbrit tot efortul.

Nu pot să vorbesc cu ei, am plecat. Mai bine să nu îl am în față. Sunt afectat pentru că în acest play-off am demonstrat că ne putem lupta cu orice echipă din campionat.

Coman: „Mă gândesc doar ce voi face eu”

Cu CFR Cluj am luat gol în ultimele secunde ale meciului. Cu Dinamo am avut posibilitatea să câștigăm la ratarea lui Brobbey. Cu Universitatea Cluj acasă am luat bătaie la fel la greșeala aceea. E greu să le duci pe toate!

Dacă nu jucau și ne băteau cu 3,4 la 0 ziceam că au fost mai buni. E adevărat că au dominat repriza a doua. Nu le-a cerut Bogdan Andone să se retragă. Valoarea adversarului te duce în imposibilitatea de a ataca. Asta e valoarea noastră, din păcate. Păcat de efortul pe care l-au făcut jucătorii mei.

(...) Meci de meci ne batem joc de muncă. De antrenamentele pe care le facem zi de zi. De entuziasmul pe care îl au oamenii care vin la meciuri, la antrenamente. Sunt supărat și nu vreau să vorbesc mai mult despre la cald.

Mă gândesc doar ce voi face eu. Îmi doresc și eu să mă lupt pentru obiective și trofee. În momentul de față mă gândesc la toate lucrurile posibile. Mi-am făcut datoria față de club. Trebuie să înțeleagă lumea că îmi doresc să mă lupt pentru trofee și cu toate echipele din campionat, nu doar de conjunctură.

Sunt legat sufletește de primar. De la venirea mea la Pitești nu mi-a greșit cu un cuvânt”, a declarat Dani Coman, la finalul partidei, la televiziunea Digi Sport.

Universitatea Cluj a învins-o sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, pe FC Argeş, în etapa a şaptea a play-off-ului Superligii.

Soarta celor trei puncte a fost decisă în minutul 90, când Borţa l-a faultat în careu pe Chipciu şi arbitrul Marian Barbu a dictat penalty. Nistor a transformat, iar „U” Cluj s-a impus cu 1-0 în fața piteștenilor.