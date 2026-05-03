Reacția lui Emil Boc după U Cluj - FC Argeș 1-0

Alexandru Hațieganu
Emil Boc, un mare susținător al Universității Cluj, a reacționat pe rețelele sociale după victoria echipei lui Cristiano Bergodi, sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0 cu FC Argeș, într-un meci din play-off-ul Superligii României. Pe final de partidă, căpitanul Alex Chipciu a fost faultat în careu, iar Dan Nistor a transformat cu precizie și a adus cele trei punte trupei de pe Cluj Arena.

Emil Boc, primarul Clujului, a avut un mesaj și pentru adversara Șepcilor Roșii, FC Argeș, formație antrenată de Bogdan Andone.

“U” Cluj, victorie senzațională cu F. C. Argeș! Bravooooo, băieți, ați muncit și v-ați dăruit total pe teren pentru noi, pentru brandul “U”! Victorie meritată , muncită și firească, până la urmă! Respect, F. C. Argeș pentru dârzenia cu care v-ați apărat șansele! Haide “U”! Visul continuă", a scris Emil Boc, pe pagina de Facebook. 

Oaspeţii au avut prima ocazie a meciului de pe Cluj Arena, în minutul 11, când Brobbey-Luckassen a reluat spre poartă, dar mingea a fost deviată în corner. Atanas Trică l-a încercat cu un şut firav pe Căbuz, în minutul 35, şi a fost egal fără goluri la pauză. Stanojev a trimis paralel cu poarta, în minutul 47, apoi a venit lovitura de cap a lui Mendy, respinsă excelent de Căbuz.

În minutul 61 Atanas Trică a trimis încet spre poartă, pe lângă Căbuz, dar Oancea a scos mingea care se îndrepta spre gol. Tot Oancea a produs pericol la poarta gazdelor, în minutul 78, şutând puţin peste transversală, pentru ca trei minute mai târziu Gertmonas să intervină la şutul lui Tofan. În minutul 90 Borţa l-a faultat în careu pe Chipciu şi arbitrul Marian Barbu a dictat penalti. Nistor a transformat şi Universitatea Cluj s-a impus cu 1-0 în faţa lui FC Argeş.

