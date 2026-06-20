Cu o carieră impresionantă, cu meciuri la cel mai înalt nivel, în competițiile europene, dar și în campionate precum Bundesliga și La Liga, Ciprian Marica a fost întrebat despre jucătorii preferați cu care a făcut schimb de tricouri.

Fără să stea prea mult pe gânduri, fostul atacant al echipei naționale l-a numit pe Paolo Maldini, legenda lui AC Milan, și pe Ronaldinho, împotriva căruia a jucat în perioada petrecută la Barcelona.

„Am schimbat cu Paolo Maldini, o legendă, și Ronaldinho la Barcelona. Pe Maldini l-am prins la Milan și am schimbat tricoul cu el, când jucam contra lui el era spre finalul carierei. Superfundaș!”, a spus Marica, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.

Carieră solidă pentru Marica

În prezent acționar la Farul Constanța, Ciprian Marica a debutat în 2001 la Dinamo, echipă în academia căreia s-a format ca fotbalist profesionist și de la care a plecat la Șahtior Donețk în 2004 pentru 5.000.000 de euro.

Marica a evoluat ulterior pentru VfB Stuttgart, Schalke 04, Getafe și Konyaspor. Vârful care a participat cu România la EURO 2008 s-a retras de la FCSB în 2016.

În cariera sa a câștigat de două ori Liga 1 și Cupa României cu Dinamo. Și-a adjudecat, de asemenea, cu Șahtior campionatul de trei ori, respectiv Cupa și Supercupa Ucrainei o dată.

Ciprian Marica mai are în palmares Cupa Intertoto cu VfB Stuttgart și Cupa Ligii României cu FCSB.