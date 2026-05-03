Dan Nistor (37 de ani) și Alex Chipciu (36 de ani) rămân jucători determinanți pentru echipa lui Crisitano Bergodi în cursa spre titlu. Superliga e din ce în ce mai palpitantă pe final de sezon, iar U Cluj ține nivelul ridicat prin modul în care joacă meci de meci.

"Dinozaurii noștri!"

Sâmbătă seara, cu FC Argeș (1-0), pe Cluj Arena, Chipciu și Nistor au fost din nou la înălțime. Primul a scos penalty-ul transformat de Dan Nistor, iar formația Șepcilor Roșii a urcat pe primul loc în clasament. Pe pagina de Facebook a ardelenilor, după confruntarea de sâmbătă, a fost postat un mesaj de nota 10. O poză cu Nistor și Chipciu a fost însoțită de mesajul "Dinozaurii noștri!", cu referire la declarațiile date de Nistor, în glumă, în trecut.

Cu profesionalism, ambiție și determinare, Nistor și Chipciu, 'dinozaurii' de la U Cluj arată că vârsta nu contează, de multe ori, în fotbal. Seriozitatea, plăcerea de a juca și vagonul de voință îi fac pe unii jucători să se exprime la un nivel senzațional.