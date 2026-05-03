FOTO "Dinozaurii noștri!" U Cluj, în extaz după 1-0 cu FC Argeș, în play-off-ul Superligii

&quot;Dinozaurii noștri!&quot; U Cluj, în extaz după 1-0 cu FC Argeș, în play-off-ul Superligii Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

U Cluj se situează pe primul loc în play-off-ul Superligii României.

TAGS:
U ClujDan Nistoralex chipciuU Cluj - FC ArgesSuperligaplay-offdinozauri
Din articol

Dan Nistor (37 de ani) și Alex Chipciu (36 de ani) rămân jucători determinanți pentru echipa lui Crisitano Bergodi în cursa spre titlu. Superliga e din ce în ce mai palpitantă pe final de sezon, iar U Cluj ține nivelul ridicat prin modul în care joacă meci de meci. 

"Dinozaurii noștri!"

Sâmbătă seara, cu FC Argeș (1-0), pe Cluj Arena, Chipciu și Nistor au fost din nou la înălțime. Primul a scos penalty-ul transformat de Dan Nistor, iar formația Șepcilor Roșii a urcat pe primul loc în clasament. Pe pagina de Facebook a ardelenilor, după confruntarea de sâmbătă, a fost postat un mesaj de nota 10. O poză cu Nistor și Chipciu a fost însoțită de mesajul "Dinozaurii noștri!", cu referire la declarațiile date de Nistor, în glumă, în trecut. 

Cu profesionalism, ambiție și determinare, Nistor și Chipciu, 'dinozaurii' de la U Cluj arată că vârsta nu contează, de multe ori, în fotbal. Seriozitatea, plăcerea de a juca și vagonul de voință îi fac pe unii jucători să se exprime la un nivel senzațional.

U Cluj - FC Argeș 1-0, în imagini

Fotografii: Sport Pictures

  • U cluj fc arges
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

U Cluj - FC Argeș 1-0

Oaspeţii au avut prima ocazie a meciului de pe Cluj Arena, în minutul 11, când Brobbey-Luckassen a reluat spre poartă, dar mingea a fost deviată în corner. Atanas Trică l-a încercat cu un şut firav pe Căbuz, în minutul 35, şi a fost egal fără goluri la pauză. Stanojev a trimis paralel cu poarta, în minutul 47, apoi a venit lovitura de cap a lui Mendy, respinsă excelent de Căbuz.

În minutul 61 Atanas Trică a trimis încet spre poartă, pe lângă Căbuz, dar Oancea a scos mingea care se îndrepta spre gol. Tot Oancea a produs pericol la poarta gazdelor, în minutul 78, şutând puţin peste transversală, pentru ca trei minute mai târziu Gertmonas să intervină la şutul lui Tofan. În minutul 90 Borţa l-a faultat în careu pe Chipciu şi arbitrul Marian Barbu a dictat penalti. Nistor a transformat şi Universitatea Cluj s-a impus cu 1-0 în faţa lui FC Argeş.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Confesiunea lui Zenga în ziua în care Interul lui Chivu poate câștiga titlul: „Este viața mea, mereu va fi”
Confesiunea lui Zenga în ziua în care Interul lui Chivu poate câștiga titlul: „Este viața mea, mereu va fi”
Reacția lui Emil Boc după U Cluj - FC Argeș 1-0
Reacția lui Emil Boc după U Cluj - FC Argeș 1-0
Fața la joc! a fost pe PRO TV și VOYO. Maria Mihalache, Vio și Oprișan, invitații lui Ștucan
Fața la joc! a fost pe PRO TV și VOYO. Maria Mihalache, Vio și Oprișan, invitații lui Ștucan
Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”
Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”
Aston Villa - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 21:00 | Londonezii, disperați după puncte
Aston Villa - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 21:00 | Londonezii, disperați după puncte
Spaniolii anunță: ”Real Madrid l-a contactat pe Zidane”
Spaniolii anunță: ”Real Madrid l-a contactat pe Zidane”
ULTIMELE STIRI
Lovitură de proporții la FCSB?! ”Poate se întoarce Rădoi. Așa am auzit”
Lovitură de proporții la FCSB?! ”Poate se întoarce Rădoi. Așa am auzit”
Imaginea publicată de Calhanoglu înaintea meciului care îl poate face campion pe Cristi Chivu
Imaginea publicată de Calhanoglu înaintea meciului care îl poate face campion pe Cristi Chivu
Maria Mihalache a fost aproape de o decizie radicală: ”Nici măcar un leu”
Maria Mihalache a fost aproape de o decizie radicală: ”Nici măcar un leu”
Petrolul – UTA, LIVE TEXT, ora 18:15! Partidă crucială la Ploiești
Petrolul – UTA, LIVE TEXT, ora 18:15! Partidă crucială la Ploiești
Universitatea Craiova - Dinamo, LIVE TEXT de la 21:00 | Cu un singur punct, oltenii pot reveni în fruntea clasamentului
Universitatea Craiova - Dinamo, LIVE TEXT de la 21:00 | Cu un singur punct, oltenii pot reveni în fruntea clasamentului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

Scandal monstru! Becali le-a luat banii, iar arabii se consideră păcăliți: „Cine a permis asta?!“

Scandal monstru! Becali le-a luat banii, iar arabii se consideră păcăliți: „Cine a permis asta?!“

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

Ai noștri, ca brazii: România, la înălțime la Europenele de Fitness și Culturism! 14 clasări pe podium în prima zi

Ai noștri, ca brazii: România, la înălțime la Europenele de Fitness și Culturism! 14 clasări pe podium în prima zi

Barcelona, victorie imensă pentru titlul din La Liga: presiune mare pusă pe Real Madrid

Barcelona, victorie imensă pentru titlul din La Liga: presiune mare pusă pe Real Madrid

Dani Coman l-a distrus pe Florin Borța și se gândește să plece de la FC Argeș: „E prea mult să nu te ducă pe tine capul”

Dani Coman l-a distrus pe Florin Borța și se gândește să plece de la FC Argeș: „E prea mult să nu te ducă pe tine capul”



Recomandarile redactiei
Imaginea publicată de Calhanoglu înaintea meciului care îl poate face campion pe Cristi Chivu
Imaginea publicată de Calhanoglu înaintea meciului care îl poate face campion pe Cristi Chivu
Maria Mihalache a fost aproape de o decizie radicală: ”Nici măcar un leu”
Maria Mihalache a fost aproape de o decizie radicală: ”Nici măcar un leu”
Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”
Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”
Hansi Flick a făcut-o praf pe Real Madrid cu o singură propoziție: ”De asta nu o să-i urmăresc meciul”
Hansi Flick a făcut-o praf pe Real Madrid cu o singură propoziție: ”De asta nu o să-i urmăresc meciul”
Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”
Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”
Alte subiecte de interes
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Topul golgheterilor din Superligă după primele 3 etape! Un mijlocaș defensiv care joacă și fundaș central le dă lecții atacanților
Topul golgheterilor din Superligă după primele 3 etape! Un mijlocaș defensiv care joacă și fundaș central le dă lecții atacanților
Dan Nistor, show după meciul din Ghencea. Ce spune despre un transfer la FCSB + mesaj pentru Gigi Becali
Dan Nistor, show după meciul din Ghencea. Ce spune despre un transfer la FCSB + mesaj pentru Gigi Becali
Alex Chipciu a spus cine a fost cel mai bun jucător al lui FCSB în prima manșă cu Sparta Praga: ”Mi-a rămas în cap!”
Alex Chipciu a spus cine a fost cel mai bun jucător al lui FCSB în prima manșă cu Sparta Praga: ”Mi-a rămas în cap!”
Verdictul lui Alex Chipciu înaintea duelului Sparta Praga - FCSB (LIVE de la 21:00 pe VOYO)
Verdictul lui Alex Chipciu înaintea duelului Sparta Praga - FCSB (LIVE de la 21:00 pe VOYO)
CITESTE SI
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

stirileprotv Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

stirileprotv O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!