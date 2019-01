Florentin Matei, prima imagine in tricoul FCSB: "M-am intors acasa!" Ce numar va purta. FOTO

Florentin Matei a revenit la FCSB dupa 7 ani!

Florentin Matei e marea surpriza din aceasta iarna de la FCSB. Mijlocasul care a facut junioratul la Steaua a plecat in urma unui scandal cu Gigi Becali, care il platea cu 35.000 de euro pe luna. Intre timp, cel poreclit "Messi" a devenit un jucator important, iar Becali a fost impresionat de el in sezonul trecut, cand a jucat la Astra. Acum, Matei semneaza cu FCSB din postura de jucator liber dupa o scurta aventura la Ittihad Kalba.

"Ma bucur pentru ca m-am intors acasa dupa atatia ani. Consider ca este o mare provocare pentru mine si puteti fi siguri ca voi da tot ce am mai bun pentru echipa. Sper sa am evolutii bune si imi doresc foarte mult sa luam campionatul", a spus Matei.

Florentin Matei va purta tricoul cu numarul 70 la FCSB.

Florentin Matei este un jucator nascut pe 15 aprilie 1993 la Bolintin-Vale si care a fost considerat unul dintre marile talente ale fotbalului romanesc. A facut junioratul la FCSB, pentru care a evoluat si in doua partide la echipa de seniori, la finalul sezonului 2009-2010. A fost imprumutat, in sezonul 2010-2011, la Unirea Urziceni, dupa care a fost declarat liber de contract. A mai trecut, in cariera, pe la Cesena, Volyn Lutsk, HNK Rijeka, Astra Giurgiu si Al Ittihad Kalba. Alaturi de Rijeka a devenit campionul Croatiei si castigatorul Cupei Croatiei.